Banco Nación ofrece 20 cuotas sin interés para comprar motos y remodelar la casa

El Banco Nación sigue ofreciendo 20 cuotas sin interés para comprar motos, bicicletas y artículos del hogar.

El Banco Nación recordó a sus clientes y usuarios que hay en agenda una nueva oferta para aprovechar: se trata de una oportunidad que puede servir para abonar en cuotas una moto, bicicleta o hasta para remodelar la casa. La vigencia de la misma es hasta fines de mayo.

Los detalles del anuncio del Banco Nación El Banco Nación presenta una nueva promoción para renovar y equipar el hogar en cuotas de 3, 6, 12, 15, 18 y hasta 20 cuotas sin interés, con las tarjetas de crédito Visa y Mastercard de la entidad, tanto en modalidad presencial como en e-commerce y a través de “BNA+”.

BNA El Banco Nación ofrece compras en cuotas. Banco Nación

La propuesta, que estará vigente hasta el 31 de mayo, se subdivide en los siguientes segmentos principales:

Tecnología y artículos para el hogar.

Decoración.

Materiales para la construcción.

Colchonerías.

Movilidad que incluye bicicletas y motos. Con estas promociones, el Banco Nación reafirma su compromiso de acompañar a las familias argentinas, facilitando el acceso a los productos esenciales con beneficios concretos y opciones de financiación pensadas para cada cliente.