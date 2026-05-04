Banco Nación: todos los descuentos de mayo para ahorrar en supermercados, nafta y más

El bolsillo obliga a mirar cada compra con más atención. En mayo, los clientes del Banco Nación tienen una herramienta extra para ordenar gastos y buscar alivio en rubros de uso cotidiano: supermercados, combustible, farmacias, gastronomía, librerías, ópticas, viajes y bienes durables.

La propuesta se apoya en Semana Nación y en el uso de MODO BNA+, la billetera digital que permite pagar con QR y acceder a reintegros o financiación según el comercio adherido.

El rubro más buscado vuelve a ser el de alimentos. Durante mayo, el esquema de promociones contempla descuentos en supermercados y mayoristas con distintas condiciones según el día y la cadena. Entre las opciones difundidas aparecen beneficios en ChangoMás, Coto, Carrefour, Maxiconsumo, Vacalín, Día, Disco, Vea, Jumbo y Mayorista Nini, entre otros comercios adheridos. En varios casos, los reintegros tienen topes semanales o mensuales y exigen mínimos de compra, por lo que la clave está en revisar la promoción antes de pasar por caja.

Uno de los beneficios centrales es el reintegro de los miércoles en supermercados y mayoristas, pagando con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación a través de MODO BNA+. También hay descuentos distribuidos en otros días de la semana, lo que permite planificar la compra grande, dividir consumos o aprovechar cadenas puntuales. Para jubilados que cobran sus haberes en el banco, además, se mantiene un beneficio especial en supermercados adheridos, con reintegro adicional de lunes a viernes y tope mensual.

El gasto en movilidad también aparece entre los puntos fuertes del paquete . Banco Nación mantiene promociones para cargar combustible en estaciones adheridas, con reintegros que pueden aliviar un consumo que pesa cada vez más en el presupuesto mensual. En ese caso, el pago debe hacerse desde MODO BNA+ y con tarjetas del banco, respetando los topes definidos para cada promoción.

estaciones de servicio ypf nafta (5).JPG Los descuentos en combustibles del Banco Nación están disponibles hasta el 31 de mayo.

La gastronomía suma otro beneficio atractivo. Ruta Gourmet ofrece descuentos todos los días en locales adheridos, con un límite de transacciones por tarjeta y tope de reintegro por compra. La lista incluye cadenas y comercios de consumo frecuente, por lo que puede servir tanto para una salida puntual como para quienes suelen almorzar o cenar fuera de casa. En turismo, el banco también conserva financiación en vuelos nacionales, agencias, hoteles, alquiler de autos, productos regionales y plataformas de viaje, con cuotas sin interés según el caso.

Cuotas, salud y otros rubros clave

Las promociones no se limitan al consumo inmediato. En Tienda BNA+ y comercios adheridos hay financiación para tecnología, electrodomésticos, artículos del hogar, construcción, colchones, bicicletas y motos. Algunas propuestas llegan hasta 20 cuotas sin interés, mientras que determinadas operaciones pueden ofrecer plazos más extensos mediante alternativas de financiación del banco. En un mes de precios sensibles, la posibilidad de dividir pagos sin interés se vuelve un diferencial para compras de mayor valor.

También aparecen beneficios en farmacias, perfumerías, ópticas, librerías, jugueterías y neumáticos. En varios rubros se combinan descuentos con cuotas sin interés, una fórmula útil para gastos que no siempre se pueden postergar. De todos modos, las condiciones varían por comercio, tarjeta, día de compra y modalidad de pago.

Para acceder, el paso central es pagar con tarjetas del Banco Nación o desde MODO BNA+, escaneando el QR del comercio adherido y seleccionando el medio de pago correspondiente. No todas las promociones aplican con saldo en cuenta ni con otras billeteras. Por eso, antes de comprar, conviene revisar en la app o en Semana Nación el comercio, la vigencia, el tope y la forma de pago. Una compra bien planificada puede marcar la diferencia entre un descuento menor y un ahorro real al cierre del mes.