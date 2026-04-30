El Banco Nación ofrece descuentos en ópticas: así se puede acceder

El Banco Nación lanzó una nueva promoción destinada a facilitar el acceso a productos ópticos, con descuentos y opciones de financiación para sus clientes en todo el país. La iniciativa permite obtener un 10% de descuento sin tope de reintegro en compras realizadas en ópticas adheridas.

Además, se suma la posibilidad de pagar en hasta tres cuotas sin interés , lo que representa un alivio económico en un rubro clave para el cuidado de la salud visual.

El beneficio se encuentra disponible únicamente los días jueves y forma parte del programa de promociones que la entidad financiera mantiene vigente para distintos rubros de consumo.

Para acceder a los descuentos, los usuarios deben cumplir con algunos requisitos: contar con una tarjeta de crédito del Banco Nación y realizar el pago a través de la billetera digital MODO BNA+ , escaneando el código QR en los comercios participantes o gestionando la operación desde la aplicación.

El listado de ópticas adheridas incluye diversas cadenas y locales especializados, y puede consultarse en el sitio oficial del banco. La promoción busca incentivar el consumo y, al mismo tiempo, facilitar la compra de anteojos y productos relacionados, que suelen implicar un gasto significativo para las familias.

De esta manera, el Banco Nación refuerza su estrategia de beneficios en sectores clave, ofreciendo herramientas para que sus clientes puedan acceder a productos esenciales con descuentos y financiación, en un contexto económico donde el ahorro resulta fundamental.