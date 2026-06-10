El dólar volvió a bajar y se aleja del techo de la banda cambiaria

El dólar oficial y el dólar blue volvieron a bajar este miércoles por segundo día consecutivo. Así quedaron las cotizaciones.

El dólar oficial y el dólar blue volvieron a bajar este miércoles y es el segundo día consecutivo de la semana en el que cotizan con un valor descendiente. Así quedaron las cotizaciones mientras el Gobierno trabaja en el plan de inocencia fiscal y su borrador.

El dólar oficial, en concreto, cerró a $1405 para la compra y $1455 para la venta, cayendo un 0,36% en su cotización respecto del día martes. Es decir, bajó unos $5 tras el cierre de su última jornada. Es el segundo día que cotiza a la baja y se aleja así del techo de la banda cambiaria según indican las pantallas del Banco Nación.

El segmento mayorista cerró este miércoles con una leve baja de 8,50 pesos y se ubicó en los $1432, siendo este el precio más bajo desde que comenzó el mes de junio. Respecho del techo de la banda, quedó a $343, dado que el mismo quedó establecido en $1776 por el Banco Central.

El dólar blue también bajó El dólar blue, a diferencia del martes, también bajó en sus cotizaciones. El paralelo cerró este miércoles a $1430 para la compra y $1450 para la venta, con una caída del 0,60%.