El dólar blue pegó un fuerte salto de $15: el oficial bajó

El dólar oficial bajó luego de varias jornadas al alza. El dólar blue subió contundentemente. Así quedaron las cotizaciones.

En una nueva jornada cambiaria, el dólar tuvo comportamientos dispares en sus cotizaciones. Así quedaron los valores en el mercado internacional en lo que transcurre de la segunda semana de junio. También hubo movimientos para las acciones y para el Riesgo País.

El dólar oficial volvió a bajar este martes y cerró a $1410 para la compra y $1460 para la venta, a cinco pesos menos que el cierre del lunes según indican las pantallas del Banco Nación.

Se trata de una nueva baja de la moneda estadounidense que venía subiendo sin parar durante dos jornadas consecutivas, pero que desde que empezó junio lo hizo prácticamente en todas las ruedas salvo la del jueves pasado y hoy.

El dólar blue subió A contramano del oficial, el dólar blue subió contundentemente este martes. El paralelo experimentó un incremento de $15 hoy y se posicionó en los $1440 para la compra y $1460 para la venta.

De esta forma, el dólar oficial y el dólar blue están a solamente cinco pesos de distancia. El paralelo se encuentra en uno de sus valores más altos desde que comenzó el año.