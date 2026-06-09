Wall Street: los activos argentinos operan en verde y el riesgo país rompe los 490 puntos
Tantos bonos como acciones en Wall Street suben. El riesgo país se mueve a la baja. El Merval, con tendencia al alza.
Los activos argentinos en Wall Street operan al alza este martes. En esa línea, el reisgo país sigue a la baja y perfora los 490 puntos básicos. En la plaza local, el Merval se mueve con tendencia positiva.
La deuda soberana en dólares sube hasta 0,5%, traccionada por el Bonar 2041. Los bonos bajo legislación local operan mixtos.
El riesgo país se ubica en 488 puntos básicos.
Acciones
En la plaza, el Merval avanza 1,7%. Las acciones del panel líder se mueven en verde, con subas de hasta 4,9% empujadas por Banco Macro.
Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con alzas de hasta 6,6%. El mayor incremento lo registra el ADR de BBVA.
Dólar
En el mercado cambiario, el dólar oficial minorista se vende a $1.465 en la pizarra del Banco Nación.