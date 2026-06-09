Wall Street: los activos argentinos operan en verde y el riesgo país rompe los 490 puntos

Tantos bonos como acciones en Wall Street suben. El riesgo país se mueve a la baja. El Merval, con tendencia al alza.

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Acciones y bonos tienen una rueda positiva mostrando el entusiasmo del mercado, con subas que trepan más de 5%.

Los activos argentinos en Wall Street operan al alza este martes. En esa línea, el reisgo país sigue a la baja y perfora los 490 puntos básicos. En la plaza local, el Merval se mueve con tendencia positiva.

La deuda soberana en dólares sube hasta 0,5%, traccionada por el Bonar 2041. Los bonos bajo legislación local operan mixtos.

El riesgo país se ubica en 488 puntos básicos.

Acciones En la plaza, el Merval avanza 1,7%. Las acciones del panel líder se mueven en verde, con subas de hasta 4,9% empujadas por Banco Macro.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan con alzas de hasta 6,6%. El mayor incremento lo registra el ADR de BBVA.