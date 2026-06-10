Cómo ahorrar hasta $45.000 con Banco Nación en supermercados con una promoción que sigue vigente

La escena se repite cada semana. Carritos más llenos de lo habitual, listas de compras revisadas varias veces y clientes atentos al celular antes de pasar por la caja. En un contexto donde cualquier ahorro cuenta, las promociones bancarias, como la del Banco Nación , volvieron a convertirse en una herramienta clave para quienes buscan cuidar el presupuesto familiar sin resignar consumo.

Durante junio, uno de los beneficios que más atención está generando es el que ofrecen Banco Nación y la billetera digital MODO BNA+ en supermercados. La promoción no es nueva, pero sí tuvo modificaciones que despertaron interés entre los usuarios habituales de la entidad, especialmente por el incremento en algunos topes de reintegro.

El beneficio funciona exclusivamente los miércoles y requiere que el pago se realice mediante la billetera MODO BNA+ utilizando tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por Banco Nación. Las compras pueden realizarse tanto en locales físicos como a través de plataformas online adheridas.

Uno de los casos más destacados es el de ChangoMás. Allí, durante junio, los clientes acceden a un descuento del 35% con un tope de reintegro semanal de $15.000. Esto significa que quienes aprovechen el beneficio cada miércoles restante del mes pueden acumular devoluciones que alcanzan los $45.000.

La pregunta aparece de inmediato entre quienes hacen números antes de salir de compras . Para alcanzar el reintegro máximo de $15.000 en ChangoMás es necesario realizar consumos cercanos a los $50.000 durante la jornada promocional. Una vez realizada la operación, el dinero suele acreditarse en la cuenta asociada a la aplicación, aunque el banco informa que el proceso puede demorar hasta 30 días.

En otras cadenas adheridas también continúan vigentes descuentos semanales a través de MODO BNA+, aunque con topes diferentes. La propuesta forma parte de una estrategia más amplia de beneficios que la entidad mantiene durante junio en supermercados, mayoristas y otros rubros de consumo masivo.

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El plus que tienen algunos clientes

Además de los descuentos generales, existe un beneficio adicional para jubilados que cobran sus haberes a través del Banco Nación. Según las condiciones vigentes, este grupo puede acceder a un descuento extra en determinadas compras realizadas de lunes a viernes utilizando los medios de pago habilitados por la promoción.

Mientras la inflación sigue obligando a buscar precios y promociones con mayor atención que hace algunos años, este tipo de beneficios ganan relevancia en la organización de las compras semanales. Para muchos consumidores ya no se trata solamente de elegir qué comprar, sino también cuándo hacerlo. Y en junio, para los clientes de Banco Nación, el miércoles volvió a convertirse en una fecha marcada en el calendario.