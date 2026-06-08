Banco Nación y MODO: cómo ahorrar hasta $55.000 en el súpermercado esta semana

Ir al supermercado ya no es solo comparar precios entre góndolas. Para muchas familias, también implica revisar promociones, elegir bien el día de compra y pagar con el medio correcto. En ese escenario, Banco Nación y MODO vuelven a quedar en el centro de la escena con beneficios que permiten ahorrar hasta $55.000 durante esta semana.

El descuento apunta especialmente a quienes compran en supermercados adheridos y utilizan BNA+ MODO como billetera de pago. La oportunidad más fuerte aparece en ChangoMás, donde se pueden combinar distintas promociones según el día. Eso sí: para aprovechar el máximo reintegro, no alcanza con pagar cualquier compra. Hay que mirar el monto, la tarjeta utilizada y el tope disponible.

Uno de los beneficios más importantes está disponible los lunes en ChangoMás. La promoción ofrece un 30% de descuento, con un tope de reintegro de $25.000 mensuales. En la práctica, para llegar a ese máximo, el cliente debe realizar una compra de $75.000.

El pago tiene que hacerse a través de BNA+ MODO y con los medios habilitados por Banco Nación. Según las condiciones de la campaña, participan tarjetas de débito Mastercard y tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad. Como suele pasar con este tipo de promociones, el detalle fino importa: si se paga por otro canal o con una tarjeta que no corresponde, el reintegro puede no aplicarse.

El miércoles también suma

La segunda chance llega los miércoles, otra vez con ChangoMás como protagonista. En este caso, el beneficio también es del 30%, pero con un tope de devolución de $15.000 por semana durante junio. Para alcanzar ese reintegro completo, la compra debe rondar los $50.000.

Esta promoción aplica tanto para compras presenciales como online en locales adheridos. La condición central es pagar exclusivamente con MODO BNA+ y seleccionar tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación. A diferencia de otros beneficios, en este caso conviene revisar si el pago con débito o saldo en cuenta queda excluido, ya que las bases pueden variar según la campaña.

Si una persona organiza sus compras entre lunes y miércoles, puede sumar $40.000 de ahorro solo en ChangoMás: $25.000 por el beneficio mensual del lunes y $15.000 por el reintegro semanal del miércoles. A eso se le pueden agregar otros descuentos disponibles en supermercados adheridos, que elevan el ahorro potencial hasta los $55.000.

Los topes, el dato que define la promo

El porcentaje de descuento suele ser lo primero que llama la atención, pero el verdadero número a mirar es el tope. Una promoción del 30% puede parecer muy atractiva, aunque el ahorro real depende de cuánto reintegra el banco como máximo y de cuál es el monto mínimo necesario para aprovecharlo por completo.

Banco Nación también mantiene beneficios en otros supermercados, con reintegros que pueden llegar hasta $12.000 por semana, según el comercio y las condiciones vigentes. En esos casos, el consumo necesario para exprimir el descuento suele ubicarse cerca de los $40.000.

Antes de llenar el changuito, lo más conveniente es revisar tres puntos: comercio adherido, día de vigencia y medio de pago habilitado. En tiempos de presupuestos ajustados, una compra bien organizada puede hacer una diferencia concreta. Y aunque las promociones no resuelven el aumento del costo de vida, sí pueden aliviar una parte del gasto mensual cuando se usan con atención.