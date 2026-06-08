El dólar no para de subir: a cuánto cerró este lunes

El dólar oficial y el dólar blue subieron este lunes. No cortaron con la tendencia de la primera semana de junio.

En el inicio de una nueva semana para los mercados internacionales, el dólar volvió a subir en todas sus cotizaciones. Se trata de un nuevo aumento que se viene dando de forma ininterrumpida desde que comenzó el mes de junio. Así quedaron las cotizaciones hoy.

El dólar oficial, en concreto, cerró este lunes a $1415 para la compra y $1465 para la venta, con una suba apenas de $5 respecto del cierre del viernes. Se trata de la quinta vez que sube la moneda estadounidense en lo que va de junio, ya que el único día sin aumentos fue el jueves 4/6.

En promedio, el dólar oficial en el Banco Nación aumentó este lunes un 0,35%. Por su parte, el dólar mayorista se encuentra a $1437 para la compra y $1446 para la venta.

dólar dólar blue 2.jpg El dólar sube. Pexels

El dólar blue hoy Mientras tanto, el dólar blue también volvió a subir este lunes. El paralelo cerró a $1425 para la compra y $1445 para la venta.