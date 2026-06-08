El plan del Gobierno para reactivar las pymes de Mendoza con créditos subsidiados

El Banco Nación lanzó junto al Gobierno Provincial una línea de créditos a tasas bajas (y subsidiadas) destinadas a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que englobará un monto de $500.000 millones a nivel nacional y que en Mendoza este número será de $100.000 millones.

El acuerdo fue firmado este lunes entre el presidente del Nación, Darío Wasserman; y el gobernador Alfredo Cornejo, tras un encuentro en Casa de Gobierno, donde se dieron detalles de esta línea de créditos llamada "Carlos Pellegrini".

Tal como comentó Wasserman a los medios de comunicación, la tasa de interés quedará para las pymes en un 18%, gracias a un subsidio que será financiado por fondos provinciales.

Quien dio mayores detalles sobre la tasa fue Cornejo, quien dijo que en el Nación se maneja una tasa del 25%, pero por ser agente financiero de la provincia, la misma bajaba a un 23,2%.

"A ese 23% le bajamos 5 puntos más de subsidio con fondos de la provincia, por lo que quedará en ese 18%. No hay ninguna tasa de ese tipo en el mercado financiero en Mendoza", esgrimió el mandatario.

La importancia de los créditos para las pymes

Cornejo habló sobre el contexto económico y de financiamiento actual, y señaló que "sin un sistema financiero que funcione de manera fluida, no hay ninguna chance de crecer, de de ampliar nuestras empresas y de crear nuevas empresas".

El mandatario agregó que este crédito en específico "es para capital de trabajo, así que da margen para muchas cosas. Queremos que nuestras pymes lo ocupen, y queremos trabajar mancomunadamente con el el Banco Nación".

"Invitamos a a nuestras pymes a contactarnos, a contactar al banco, y el Ministerio de Producción es un vehículo también para hacer uso de este crédito. Es un monto bien amplio, con lo cual queremos que las pymes mendocinas se involucren en esta perspectiva para financiar capital de trabajo".

Por otro lado, recordó que el año pasado hubo 9.000 empresas que tomaron créditos con tasas subsidiadas "pero más altas que éstas". "Ahora aspiramos a que sean más aún, porque es un monto más grande y y con una tasa mejor que la anterior".

Cambios "guarangos" en la gestión de Javier Milei

Cornejo también dio detalles respecto a la gestión de Javier Milei, al sostener que "hoy asistimos a un cambio de paradigma económico en la Argentina, un cambio que es doloroso, pero que es esperanzador, o al menos así lo ve mi gobierno. Es esperanzador porque el Gobierno Nacional está haciendo un trabajo sobre la macroeconomía, y varios gobiernos provinciales están acompañando, como Mendoza, para que esto funcione"."Y para que esto funcione, los bancos tienen que volver a trabajar de bancos", zanjó.

Pero además habló de las empresas, al sostener que la dirigencia gremial "generalmente es muy quejosa de la situación cuando hay alta inflación, cuando hay desorden macroeconómico, y también cuando se está cambiando el paradigma económico para ir a una de baja o nula inflación... hay ruidos en las empresas".

Y agregó: "Un cambio de paradigma económico tan guarango, tan brutal como el que estamos asistiendo, pero que digo es esperanzador, genera repercusiones en las empresas. Y no todas las empresas están preparadas para hacer esa reconversión, y requiere de liderazgo en cada una de esas unidades empresarias, y también de un liderazgo político para hacer comprender que es positivo ese ese cambio de paradigma", opinó.

Ante esto, volvió a hablar de los créditos, al señalar que "se acaban los argumentos cuando no hay crédito o cuando hay crédito a tasas muy altas. Ahora los bancos tienen que buscar sus clientes, antes estaban muy acostumbrados a prestarle al Estado, el desorden macroeconómico le hacía las cosas fáciles a los bancos", opinó.

Sobre la actualidad de los bancos, sostuvo que "hoy hay que prestarle a las pymes, esa es nuestra prioridad, y eso es lo que queremos, y eso es lo que venimos a apoyar. El Banco Nación está liderando esa tarea y por lo menos lo está haciendo aquí en Mendoza".