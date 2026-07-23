Atención: habrá cortes de luz en 8 departamentos de Mendoza este viernes
Según el cronograma de Edemsa, son varias las zonas de Mendoza en las que el servicio eléctrico se verá afectado durante la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 24 de julio. Esto se debe a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son ocho los departamentos de la provincia en los que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada: Guaymallén, Luján de Cuyo, Lavalle, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este viernes 24/7
Guaymallén
- En calle Las Cañas, entre San Francisco del Monte y Barrio Alimentación. Afecta a los barrios Molino, Jardín Village y La Barraca y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.
- En calle La Purísima, entre Ropolo y Río Las Vacas y áreas adyacentes; Buena Nueva. De 9.30 a 12.30 h.
Luján de Cuyo
- En el Lateral Oeste del Acceso Sur, hacia el sur de calle Samuel Villanueva y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 9.30 a 13.30 h.
Lavalle
- En carril a Lavalle, hacia el sur de calle Sevilla y zonas aledañas; La Pega. De 9.00 a 13.00 h.
Tunuyán
- En calle José Lencinas, entre Villalobos y Clodomiro Silva. Afecta calle Juan Aveiro y áreas adyacentes; Vista flores. De 10.00 a 13.45 h.
Tupungato
- En calle El Álamo, entre Ruta Provincial N°89 y calle Valderrama; Cordón del Plata. De 9.15 a 13.15 h.
- Entre calles Atamiski, Benito Aranda, Méndez y Gómez; Villa Bastias. De 9.45 a 13.45 h.
- En Ruta Provincial N°89, entre Costa Canal y Calle B; Cordón del Plata. De 14.30 a 18.30 h.
San Carlos
- En Ruta Nacional N°101, hacia el sur de calle Los Paramillos, frente a la Escuela 1-460 Libertad; Pareditas. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- Entre calle Coronel Campos, Balcarce, Venezuela y Segovia. De 9.30 a 13.30 h.
- En calle Los Filtros, entre Bentos y Bertani; Capitán Montoya. De 10.00 a 11.30 h.
Malargüe
- Entre calles Santa Cruz, Fortín Malargüe, Villa del Milagro y Capdeville. De 9.00 a 13.00 h.