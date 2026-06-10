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Día del Padre: el Banco Nación ofrece un 35% de descuento para los regalos y viajes

El Banco Nación ofrece una gran promoción para comprar los regalos para el Día del Padre. Cómo acceder y obtener descuentos.

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Día del Padre con Banco Nación.

Día del Padre con Banco Nación.

Con una amplia propuesta de beneficios exclusivos, el Banco Nación despliega para el Día del Padre una atractiva oferta de promociones a través de BNA+ MODO, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, en rubros como indumentaria, librerías, perfumerías, tecnología, viajes y mucho más.

En primer lugar, se informó que hasta el 9 de junio, en Tienda BNA+, se podrá acceder a productos en 24 cuotas sin interés pagando con BNA+ MODO. Además, quienes perciban sus haberes en la entidad contarán con un 20% de descuento, con un tope de $15.000 por cliente.

Promoción importante del Banco Nación para el Día del Padre

Pero no todo queda ahí, sino que hasta el 14 de junio, en BNA Viajes+, ofrece el beneficio especial de hasta 6 cuotas sin interés, en hoteles y paquetes para sorprender a papá con un viaje especial, y abonas a través de BNA+ MODO, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard.

Del 16 al 21 inclusive, en shoppings y comercios adheridos, hasta 35% de descuento y 9 cuotas sin interés. En rubro indumentaria, perfumerías y librerías tendrán descuentos de 25% y cuotas:

  • En el rubro indumentaria y perfumerías, la promoción contempla un tope de reintegro de $30.000 por compra y hasta 9 cuotas sin interés.
  • En tanto las librerías, el beneficio incluye un tope de reintegro de $10.000 por compra y hasta 3 cuotas sin interés.

Además, quienes abonen con tarjetas Mastercard recibirán un 5% de descuento adicional sin tope. Y un 5% extra con un tope de $30.000 por compra, para aquellos clientes que cuenten con tarjetas Signature, Black y Platinum, tanto Visa como Mastercard.

Por último, los días 19 y 20 de ese mes, se ofrecerá en gastronomía un 10% de descuento, con un tope de $10.000 por cliente, exclusivo para las tarjetas Signature, Black y Platinum.

Es importante destacar que, todas las promociones aplican exclusivamente a través de BNA+ MODO escaneando el QR, y seleccionando las tarjetas de crédito.

Para más información: https://semananacion.com.ar/semananacion/diadelpadre2026

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