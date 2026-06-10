Día del Padre: el Banco Nación ofrece un 35% de descuento para los regalos y viajes

El Banco Nación ofrece una gran promoción para comprar los regalos para el Día del Padre. Cómo acceder y obtener descuentos.

Con una amplia propuesta de beneficios exclusivos, el Banco Nación despliega para el Día del Padre una atractiva oferta de promociones a través de BNA+ MODO, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, en rubros como indumentaria, librerías, perfumerías, tecnología, viajes y mucho más.

En primer lugar, se informó que hasta el 9 de junio, en Tienda BNA+, se podrá acceder a productos en 24 cuotas sin interés pagando con BNA+ MODO. Además, quienes perciban sus haberes en la entidad contarán con un 20% de descuento, con un tope de $15.000 por cliente.

Promoción importante del Banco Nación para el Día del Padre Pero no todo queda ahí, sino que hasta el 14 de junio, en BNA Viajes+, ofrece el beneficio especial de hasta 6 cuotas sin interés, en hoteles y paquetes para sorprender a papá con un viaje especial, y abonas a través de BNA+ MODO, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard.

Del 16 al 21 inclusive, en shoppings y comercios adheridos, hasta 35% de descuento y 9 cuotas sin interés. En rubro indumentaria, perfumerías y librerías tendrán descuentos de 25% y cuotas:

En el rubro indumentaria y perfumerías, la promoción contempla un tope de reintegro de $30.000 por compra y hasta 9 cuotas sin interés.

En tanto las librerías, el beneficio incluye un tope de reintegro de $10.000 por compra y hasta 3 cuotas sin interés. Además, quienes abonen con tarjetas Mastercard recibirán un 5% de descuento adicional sin tope. Y un 5% extra con un tope de $30.000 por compra, para aquellos clientes que cuenten con tarjetas Signature, Black y Platinum, tanto Visa como Mastercard.