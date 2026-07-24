Banco Nación: cómo ahorrar hasta $20.000 al cargar nafta en todo el país

La visita a una estación de servicio ya no depende solamente de que el tanque esté cerca de la reserva. Para muchos conductores, el día, la billetera digital y la tarjeta elegida definen cuánto terminarán pagando. Durante julio, una promoción de Banco Nación permite recuperar parte del gasto en nafta o gasoil.

El beneficio ofrece una devolución del 20% sobre las compras presenciales de combustible efectuadas los viernes. El límite es de $10.000 mensuales por cliente y la campaña permanecerá disponible hasta el 31 de agosto de 2026. Según las condiciones consultadas el 24 de julio en Semana Nación , la propuesta continúa vigente y alcanza exclusivamente a los comercios adheridos. Además, si se utiliza la promoción, ambos meses el ahorro será de $20.000.

La promoción no se activa al utilizar cualquier producto de la entidad. El pago debe realizarse mediante MODO desde la aplicación BNA+, después de escanear el código QR disponible en la estación. Al confirmar la compra, el usuario debe seleccionar una tarjeta de crédito Visa o Mastercard emitida por Banco Nación.

Pasar el plástico directamente por el posnet, utilizar otra billetera virtual o abonar con dinero disponible en una cuenta no permite acceder a la devolución. El Banco Nación también señala que la operación debe efectuarse en un solo pago.

El porcentaje y el límite mensual permiten calcular cuánto combustible se puede comprar dentro del programa. Para recibir los $10.000 completos, el cliente debe acumular consumos por $50.000 durante los viernes del mismo mes. Una carga de $20.000, por ejemplo, genera un reintegro de $4.000, siempre que todavía haya margen disponible. Si el usuario llega al tope con una o varias operaciones, las compras posteriores dejarán de producir devoluciones hasta el inicio del mes siguiente.

La campaña incluye estaciones adheridas de YPF, Shell, Axion, Dapsa y Gulf. Sin embargo, pertenecer a una de esas marcas no garantiza que todos sus establecimientos participen. Cada boca de expendio puede tener una situación diferente, por lo que resulta necesario consultar el buscador oficial o preguntar antes de cargar. Elegir una estación fuera de la nómina deja la operación sin reintegro, aunque se haya realizado un viernes y con una tarjeta habilitada.

Los datos que deben revisarse antes de cargar

Para evitar inconvenientes, el conductor debe comprobar que la compra se haga un viernes, que la estación aparezca en el listado oficial y que la tarjeta seleccionada dentro de MODO BNA+ sea de crédito, Visa o Mastercard, emitida por la entidad. También es recomendable conservar el comprobante hasta verificar la acreditación.

El límite se calcula por cliente y por mes, de modo que disponer de más de una tarjeta no multiplica los $10.000 disponibles. Con esas condiciones, quienes no hayan utilizado todavía la promoción durante julio pueden distribuir sus consumos entre los viernes restantes y volver a contar con el tope completo en agosto, último mes de vigencia anunciado.