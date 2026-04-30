Abrupta caída del dólar mientras se desploma el riesgo país: bajó por tercer día consecutivo

En la previa del inicio del fin de semana largo por el Día del Trabajador, días en los que no habrá mercados en la Argentina, el dólar le dio una buena noticia al Gobierno confirmando una abrupta caída tanto en el rubro del oficial como en el dólar blue, que bajó quince pesos. Así quedaron las cotizaciones.

El dólar oficial cerró hoy en $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja/suba de $5 respecto del cierre de ayer.

De esta manera, la divisa estadounidense anotó su tercerca y última caída en la semana . Mañana no habrán operaciones locales cambiarias ni financieras dado el feriado por la celebración del Día del Trabajador.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.410 y $1.435 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar mayorista se ubicó en $1.380, con una caída de 0,8%, y anotó el valor más bajo entre los distintos tipos de cambio.

Mientras tanto, el riesgo país también cae y las acciones suben y bajan este jueves.

El dólar blue cayó abruptamente

En el mercado informal, el dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.380 para la compra y $1.400 para la venta, con una baja del 1,08% en la jornada. En total, cayó $15.

Por su parte, en la cotización de los financieros, el MEP subía 0,4% hasta $$1.442,3, y el CCL (Contado Con Liquidación) hacía lo mismo hasta los $$1.492,2 (+0,13%).

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el miércoles en US$45.211 millones, al tiempo que compró US$76 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC).