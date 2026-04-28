El dólar oficial bajó y volvió a empatar con el blue: así quedaron las cotizaciones

El dólar oficial bajó y el dólar blue no se movió, por lo que quedaron con las mismas cotizaciones. Los detalles.

En la previa de un día que estará marcado para el Gobierno nacional por la declaración de Manuel Adorni en el Congreso de la Nación donde responderá preguntas de la oposición, el dólar cerró a la baja tras una abrupta suba que tuvo lugar durante la jornada del lunes.

En concreto, este martes, el dólar oficial bajó $10 respecto de la cotización al cierre del lunes. Se trata de una baja leve a comparación de la abrupta suba de $20 que tuvo durante la primera jornada de la semana.

El dólar oficial cerró a $1380 para la compra y $1430 para la venta. Durante el lunes tocó la cotización más alta desde febrero al llegar a $1440. Esto marca que durante los últimos meses cotizó a la baja, lejos del techo de la banda.

El dólar blue, quieto El dólar blue este martes cotizó sin cambios respecto del cierre del día lunes. Cerró a $1410 para la compra y $1430 para la venta.

Dólar dólar blue.jpg El dólar bajó. Shutterstock