El dólar subió por cuarto día consecutivo: hoy aumentó $20 y así cerró

Este lunes, el dólar oficial empezó la semana con una nueva suba en sus cotizaciones. Se trató de una jornada marcada por una clara tendencia alcista que lo sacó de la monotonía o baja que lideró durante gran parte del mes de abril. Así quedaron los mercados y cotizaciones este lunes.

En concreto, el dólar oficial cerró a $1410 para la compra y $1430 para la venta este lunes después de subir veinte pesos durante la mañana. Así lo manifestaron las pantallas del Banco Nación, que mostraron un nuevo incremento luego de cuatro días cumpliendo con la misma tendencia.

Se trata del precio más alto de la moneda estadounidense desde el mes de febrero. En total, el dólar ha subido $30 desde que comenzó el mes de abril y este lunes subió 20 de esos 30 que lleva aumentando en los últimos 27 días.

Mientras tanto, el dólar mayorista avanzó por cuarta jornada consecutiva y superó los $1400 por primera vez desde el mes de marzo.

Qué pasó con el dólar blue

El aumento del dólar oficial también se trasladó al paralelo. El dólar blue subió unos $10 y cerró a $1410 para la compra y $1430 para la venta. Se trata de una suba del 0,73% en promedio respecto del cierre del día viernes.

La suba generalizada del dólar se trasladó también al MEP, que hoy cerró a $1457. Lo mismo pasó con el CCL que quedó en $1515.