Dólar más competitivo y créditos accesibles: la apuesta del Gobierno para salir del freno económico

El inicio de la semana económica muestra una señal que, según el análisis del columnista de MDZ Radio, Carlos Burgueño, puede interpretarse como positiva en términos de funcionamiento general del sistema: una corrección del dólar acompañada por medidas orientadas a reactivar la actividad, en particular a través del crédito.

“Estamos cerrando abril, cuarto mes del año, y lo que estamos viendo en estos últimos días es una reacción del dólar a $1.420”, señaló Burgueño, al tiempo que advirtió que este movimiento no debería leerse con preocupación sino como parte de un ajuste necesario. “No sirve un dólar por debajo de $1.400. No le sirve a la economía. Le empieza a producir un problema”, afirmó.

En ese sentido, explicó que el tipo de cambio venía retrasado frente a la inflación: “Tenés el dólar a $1.425, que son $70 menos que el comienzo del año, con una inflación acumulada en abril de más del 10%. Entonces tenés un dólar atrasado”. Para el economista, esta corrección es clave para mejorar la competitividad: “Si vos tenés un dólar atrasado con una inflación del 10%, obviamente estás en un problema de competitividad”.

Lejos de anticipar un impacto inflacionario inmediato , Burgueño sostuvo que el traslado a precios no es automático: “Vos tenés que tener la capacidad de corregir el tipo de cambio para que sea más competitivo para la economía sin que eso se te traslade a precios”. Y agregó: “En general eso sucede cuando la corrección es tenue, lenta”.

Desde su perspectiva, el contexto actual incluso favorece esta estrategia: “Me parece que es una buena estrategia la de ir incrementando ahora, en este momento, el tipo de cambio”, en un escenario donde “estás comprando todos los días dólares por parte del Banco Central”.

Crédito para pymes y reactivación

La “buena noticia” central, sin embargo, pasa por el frente del financiamiento. Burgueño destacó “el lanzamiento de créditos para pymes a tasa de menos del 20%” como una señal concreta para dinamizar la economía. “Se está dando cuenta el gobierno que algo hay que hacer con la actividad económica para mejorar la actividad económica”, sostuvo.

En esa línea, remarcó la importancia del crédito como motor: “Sin crédito, esto es game over. Porque vos tenés que competir contra importaciones que tienen crédito”. Y valoró que la medida apunte a sectores con potencial de expansión: “Aquellos sectores que están en algún rubro de la economía expansivo, pero que no tienen acceso al crédito, ayudarlos”.

Además, subrayó el impacto fiscal positivo de este tipo de políticas: “Hacer mover la economía no es perder plata, porque después te viene por impuestos. Después vos tenés mejor actividad y te viene por el IVA, te viene por ganancias”.

El alcance de estas líneas también incluye a la construcción, un sector clave: “Estos créditos también están habilitados para construcción”. Según explicó, esto podría contribuir a revertir la dinámica del sector: “Ojo con la construcción que ya no está cayendo… se está dando un crecimiento”.

En síntesis, Burgueño planteó una doble señal favorable: por un lado, una corrección cambiaria que mejora la competitividad sin generar necesariamente un salto inflacionario; por otro, la implementación de crédito más accesible como herramienta para reactivar la actividad. “Es una doble buena noticia”, resumió.