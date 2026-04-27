Los 10 futbolistas más caros que jugarán el Mundial 2026 y el argentino más valioso
El listado de los futbolistas más cotizados del planeta en la previa del Mundial 2026 confirma el cambio generacional y el peso de Europa en la elite.
El Mundial 2026 empieza a jugarse también fuera de la cancha. A menos de dos meses del arranque en Estados Unidos, México y Canadá, el mapa del mercado deja en claro quiénes son los futbolistas más cotizados del planeta. Y ahí, la nueva generación pisa fuerte.
El nombre que encabeza la lista es el de Lamine Yamal, con una valoración que supera los 400 millones de dólares. Detrás aparecen figuras consolidadas como Erling Haaland y Kylian Mbappé, en un ranking dominado por clubes gigantes como Real Madrid, Barcelona y Paris Saint-Germain.
El dato que marca tendencia es claro: hoy el mercado prioriza juventud, proyección y regularidad por encima del recorrido o los títulos. Y en ese contexto, el Mundial 2026 será mucho más que una competencia: será una vidriera global donde el valor de las figuras puede dispararse todavía más.
Los 10 jugadores más caros que estarán en el Mundial 2026
- Lamine Yamal (Barcelona) – 401,31 millones de dólares
- Erling Haaland (Manchester City) – 298,37 millones
- Kylian Mbappé (Real Madrid) – 235,23 millones
- Jude Bellingham (Real Madrid) – 179,08 millones
- Michael Olise (Bayern Munich) – 160,10 millones
- Florian Wirtz (Liverpool) – 158,76 millones
- Désiré Doué (PSG) – 157,34 millones
- João Neves (PSG) – 152,78 millones
- Arda Güler (Real Madrid) – 152,43 millones
- Pedri (Barcelona) – 152,05 millones
También llama la atención que figuras consagradas como Ousmane Dembélé no aparezcan entre los más cotizados, a pesar de sus recientes títulos con el PSG y de haber ganado el Balón de Oro en 2025.
Los argentinos mejor valorados
El título en Qatar 2022 reconfiguró el mercado para varios futbolistas argentinos, que tras la consagración elevaron notablemente sus cotizaciones y protagonizaron transferencias millonarias en Europa.
El caso más representativo fue el de Enzo Fernández, quien pasó del Benfica al Chelsea en una operación superior a los 120 millones de euros. Su rendimiento en el Mundial, donde fue elegido mejor jugador joven, impulsó su valor a niveles históricos.
También Julián Álvarez consolidó su lugar en la elite. Aunque ya formaba parte del Manchester City, su protagonismo en la Copa del Mundo reforzó su posicionamiento y hoy es una de las figuras del Atlético de Madrid.
Por su parte, Lautaro Martínez mantuvo una cotización elevada gracias a su regularidad en el Inter de Milán, incluso sin destacarse en goles durante el Mundial.
Más atrás aparece la nueva generación, con nombres como Franco Mastantuono, Alejandro Garnacho y Nico Paz, que llegan con proyección y podrían potenciar su valor de cara al Mundial 2026.
Los 10 argentinos más valiosos del 2026
- Julián Álvarez – 100 millones de euros
- Lautaro Martínez – 85 millones de euros
- Enzo Fernández – 85 millones de euros
- Alexis Mac Allister – 85 millones de euros
- Nico Paz – 65 millones de euros
- Cristian Romero – 60 millones de euros
- Franco Mastantuono – 50 millones de euros
- Alejandro Garnacho – 45 millones de euros
- Giuliano Simeone – 40 millones de euros
- Lisandro Martínez – 35 millones de euros