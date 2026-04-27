Los 10 futbolistas más caros que jugarán el Mundial 2026 y el argentino más valioso

El Mundial 2026 empieza a jugarse también fuera de la cancha. A menos de dos meses del arranque en Estados Unidos, México y Canadá, el mapa del mercado deja en claro quiénes son los futbolistas más cotizados del planeta. Y ahí, la nueva generación pisa fuerte.

El nombre que encabeza la lista es el de Lamine Yamal , con una valoración que supera los 400 millones de dólares. Detrás aparecen figuras consolidadas como Erling Haaland y Kylian Mbappé, en un ranking dominado por clubes gigantes como Real Madrid, Barcelona y Paris Saint-Germain.

El dato que marca tendencia es claro: hoy el mercado prioriza juventud, proyección y regularidad por encima del recorrido o los títulos. Y en ese contexto, el Mundial 2026 será mucho más que una competencia: será una vidriera global donde el valor de las figuras puede dispararse todavía más.

Lamine Yamal quedó fuera de los partidos ante Georgia y Turquía luego de un procedimiento médico que generó polémica.

Lamine Yamal (Barcelona) – 401,31 millones de dólares

Erling Haaland (Manchester City) – 298,37 millones

Kylian Mbappé (Real Madrid) – 235,23 millones

Jude Bellingham (Real Madrid) – 179,08 millones

Michael Olise (Bayern Munich) – 160,10 millones

Florian Wirtz (Liverpool) – 158,76 millones

Désiré Doué (PSG) – 157,34 millones

João Neves (PSG) – 152,78 millones

Arda Güler (Real Madrid) – 152,43 millones

Pedri (Barcelona) – 152,05 millones

También llama la atención que figuras consagradas como Ousmane Dembélé no aparezcan entre los más cotizados, a pesar de sus recientes títulos con el PSG y de haber ganado el Balón de Oro en 2025.

Los argentinos mejor valorados

Julián Álvarez y Enzo Fernández Enzo Fernández y Julián Álvarez son dos de los argentinos más valiosos del mercado en la previa del Mundial 2026.

El título en Qatar 2022 reconfiguró el mercado para varios futbolistas argentinos, que tras la consagración elevaron notablemente sus cotizaciones y protagonizaron transferencias millonarias en Europa.

El caso más representativo fue el de Enzo Fernández, quien pasó del Benfica al Chelsea en una operación superior a los 120 millones de euros. Su rendimiento en el Mundial, donde fue elegido mejor jugador joven, impulsó su valor a niveles históricos.

También Julián Álvarez consolidó su lugar en la elite. Aunque ya formaba parte del Manchester City, su protagonismo en la Copa del Mundo reforzó su posicionamiento y hoy es una de las figuras del Atlético de Madrid.

Por su parte, Lautaro Martínez mantuvo una cotización elevada gracias a su regularidad en el Inter de Milán, incluso sin destacarse en goles durante el Mundial.

Más atrás aparece la nueva generación, con nombres como Franco Mastantuono, Alejandro Garnacho y Nico Paz, que llegan con proyección y podrían potenciar su valor de cara al Mundial 2026.

Los 10 argentinos más valiosos del 2026