El error que puede arruinarte un partido del Mundial 2026: los objetos que no te dejarán ingresar

La organización del Mundial 2026 implementó nuevas medidas de seguridad y acceso que podrían tomar por sorpresa a miles de hinchas si no revisan las normas antes de cada partido.

Las sedes del Mundial aplicarán controles de seguridad reforzados y restricciones específicas sobre bolsos, recipientes y otros objetos personales.

Después de gastar en pasajes, alojamiento y entradas para el Mundial 2026, pocos imaginan que el primer problema puede aparecer a apenas unos metros de la tribuna. Sin embargo, eso ocurre con frecuencia en los grandes eventos deportivos. Una mochila incorrecta, una botella prohibida o un objeto aparentemente inofensivo pueden convertirse en motivo suficiente para retrasar el ingreso o incluso impedirlo.

A medida que se acerca el Mundial 2026, FIFA insiste en una recomendación sencilla: revisar las normas del estadio antes de salir. La advertencia no es menor. La edición que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá contará con algunos de los operativos de seguridad más extensos en la historia del torneo y las reglas de acceso serán más estrictas que las que muchos aficionados recuerdan de Copas del Mundo anteriores.

La mochila puede convertirse en el primer obstáculo Uno de los cambios que más impactará a los viajeros tiene relación con los bolsos. FIFA confirmó que los estadios aplicarán una política de bolsos transparentes para agilizar los controles y reforzar la seguridad. En la mayoría de las sedes solo estarán permitidas bolsas transparentes de dimensiones específicas o pequeños sobres personales. Las mochilas tradicionales, bolsos grandes y carteras voluminosas podrían quedar directamente fuera de las instalaciones.

Un aficionado agita una bandera de México previo a la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este jueves Un aficionado agita una bandera de México previo a la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este jueves. EFE La recomendación de los organizadores es sencilla: llevar únicamente lo indispensable. Teléfono celular, documentación, medios de pago y la entrada digital deberían ser suficientes para evitar demoras innecesarias. De hecho, en varias sedes ni siquiera habrá espacios habilitados para guardar objetos rechazados durante los controles.

La polémica de las botellas de agua Pocas decisiones generaron tanta discusión entre los aficionados como la relacionada con el agua. En los últimos días, FIFA modificó varias veces sus indicaciones hasta confirmar que las botellas reutilizables rígidas no estarán permitidas dentro de los estadios por razones de seguridad. La medida provocó críticas debido a las altas temperaturas previstas en algunas sedes del torneo.