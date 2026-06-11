Mundial 2026: cuáles sedes son más baratas para comer y moverse

El Mundial 2026 se jugará en 16 sedes repartidas entre Canadá, México y Estados Unidos, pero el gasto diario variará significativamente entre ellas. Más allá del costo de la entrada o del alojamiento, comer y moverse dentro de cada ciudad puede impactar considerablemente en el presupuesto final de los asistentes.

Para los hinchas, la diferencia principal radicará en dos aspectos clave: el costo de comer fuera de casa y la facilidad de desplazamiento sin depender exclusivamente de taxis o aplicaciones. Una ciudad con transporte público económico y opciones gastronómicas accesibles permitirá optimizar el presupuesto en comparación con sedes donde cada traslado implica un gasto mayor.

Guadalajara se perfila como una de las sedes más económicas para cuidar las finanzas. La oferta gastronómica suele ser más accesible que en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos y Canadá, y la movilidad urbana puede resultar más barata combinando transporte público con trayectos cortos.

La Ciudad de México también puede ser una opción rendidora. Ofrece una vasta gama de opciones culinarias, desde puestos callejeros económicos hasta restaurantes de alta cocina, y cuenta con un sistema de transporte público extenso. El factor determinante para los aficionados será la elección estratégica de la zona de alojamiento, dado que el estadio se ubica al sur de la ciudad y los desplazamientos pueden demandar tiempo considerable.

Monterrey complementa el grupo de sedes mexicanas más convenientes, aunque su costo puede ser ligeramente superior al de Guadalajara o Ciudad de México. No obstante, sigue representando una alternativa más accesible que muchas ciudades estadounidenses o canadienses, especialmente en lo referente a gastos diarios de comida y movilidad.

¿Cuáles sedes en Estados Unidos son más amigables con el presupuesto?

Dentro de Estados Unidos, Houston, Kansas City y Dallas emergen como opciones más razonables para el bolsillo. Si bien no compiten en precio con las sedes mexicanas, pueden resultar más manejables que ciudades como Nueva York/Nueva Jersey, Los Ángeles, Miami o San Francisco Bay Area.

Houston puede ser una buena opción para quienes buscan una metrópolis vibrante sin incurrir en los costos elevados de las ciudades más turísticas. Kansas City también se presenta como una alternativa interesante, aunque la logística del traslado al estadio será un factor a considerar. Dallas, en particular, podría ser conveniente para los argentinos, ya que allí jugará la Selección en dos ocasiones, permitiendo establecer una base única y minimizar desplazamientos adicionales.

Mundial 2026, infografía MDZ

Atlanta y Filadelfia podrían situarse en una franja de costos intermedios. Ambas ciudades poseen buena infraestructura y atractivos urbanos, pero el gasto final dependerá en gran medida de la ubicación del alojamiento y la frecuencia de uso del transporte público, taxis o aplicaciones para acceder al estadio.

Sedes del Mundial 2026 donde comer y moverse podría resultar más costoso

Nueva York/Nueva Jersey, Los Ángeles, Miami, San Francisco Bay Area, Boston, Seattle, Toronto y Vancouver se perfilan entre las sedes que demandarán un mayor desembolso. En estas ciudades, comer fuera, alojarse en zonas convenientes y desplazarse en días de partido puede incrementar considerablemente el presupuesto total.

La dupla Nueva York/Nueva Jersey se destaca por albergar la final y por su proximidad a uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, aunque no será una sede económica. Los Ángeles podría encarecer el viaje debido a sus vastas distancias internas, mientras que Miami combina su atractivo turístico con una alta demanda internacional y precios elevados en zonas de gran actividad.

En Canadá, Toronto y Vancouver ofrecen una infraestructura sólida, pero no se recomiendan como sedes económicas. Vancouver puede resultar cómoda en términos de movilidad por la ubicación del estadio, si bien el alojamiento y los gastos diarios pueden suponer un aumento significativo del presupuesto.

Ranking práctico para optimizar gastos en el Mundial 2026

Si el objetivo principal es minimizar los gastos en comida y movilidad, las sedes más convenientes serían Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. A continuación, se ubican Houston, Kansas City y Dallas como opciones más equilibradas dentro de Estados Unidos.

En un segundo nivel de consideración se encuentran Atlanta y Filadelfia, que pueden ser adecuadas si se opta por un alojamiento con buena conectividad. Más arriba en la escala de costos se sitúan Toronto, Vancouver, Seattle, Boston, Miami, Los Ángeles, San Francisco Bay Area y Nueva York/Nueva Jersey.

La recomendación fundamental para los aficionados es no evaluar únicamente el costo del pasaje aéreo o la entrada al partido. Una sede puede parecer inicialmente más económica, pero si requiere traslados extensos, múltiples comidas fuera o un uso frecuente de taxis, el gasto final puede incrementarse rápidamente.