La preocupante revelación de Scaloni al referirse al posible reemplazante de Balerdi en la lista del Mundial

Lionel Scaloni confirmó la baja de Leonardo Balerdi y admitió que el problema podría ser mucho más amplio de lo que parecía. ¿Habrá más bajas?

Lionel Scaloni confirmó una baja y admitió que hay más futbolistas con problemas físicos que todavía no están confirmados para jugar el Mundial.

La lesión de Leonardo Balerdi obligó a Lionel Scaloni a replantear parte de la planificación de la Selección argentina de cara al Mundial 2026. El defensor quedó desafectado de la convocatoria y el entrenador reconoció que todavía no definió quién ocupará su lugar en la lista definitiva.

En la conferencia de prensa post triunfo ante Honduras en Texas, el DT lamentó la baja del zaguero y explicó que hasta último momento mantenían la esperanza de que pudiera recuperarse. "Ayer (por el viernes) teníamos la esperanza de que Leo Balerdi no estuviera lesionado, pero lamentablemente se confirmó y tuvimos que darlo de baja. Lo hicimos con todo el dolor del mundo", expresó.

El lamento de Scaloni por la baja de Leonardo Balerdi Embed "TUVE QUE COMUNICARLE QUE NO IBA A FORMAR PARTE DE LA COPA" Lionel Scaloni reflexionó sobre la lesión de Leonardo Balerdi y lamentó su baja de la nómina de la Selección Argentina.¿Quién debe ser el reemplazante de Balerdi en el #MundialEnDSPORTS? pic.twitter.com/k1hUMQXSZA — DSPORTS (@DSports) June 7, 2026 Sin embargo, la declaración más llamativa llegó cuando fue consultado por el posible reemplazante. Lejos de asegurar que convocará a otro defensor central, Scaloni dejó entrever que existen otras preocupaciones dentro del plantel que podrían obligarlo a hacer más cambios. "Tampoco quiero alarmar, pero no estamos al cien con muchos jugadores y a lo mejor esa decisión no pasa solo por un jugador o por un central y vamos a esperar. La desgracia del Flaco (Balerdi) hace que tengamos que replantearnos muchas situaciones que están pasando con los demás compañeros", afirmó.

El entrenador explicó que aprovechará el amistoso del próximo martes para evaluar el estado físico general del grupo antes de tomar una determinación definitiva. "Tenemos otro partido el martes y no nos apresuramos porque si no después puede ser una decisión errada. Lógicamente, tenemos una idea, pero no vamos a tomar ninguna decisión hasta después del partido para ver cómo están los demás chicos, que es lo fundamental", agregó.