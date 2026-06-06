Con varios debuts y sin Messi, Argentina venció 2-0 a Honduras en el primer amistoso previo al Mundial

La Selección argentina le ganó 2-0 a Honduras , en el estadio Kyle Field de la ciudad estadounidense de Texas, en el primero de los dos amistosos que afrontará el vigente campeón del mundo previo al inicio del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México 2026, en un partido donde no brilló, pero demostró interesantes destellos.

Los dirigidos por Lionel Scaloni demostraron desde el primer minuto que eran superiores a sus rivales, con un claro dominio del balón y con buenas aproximaciones, pero con falta de puntería en los últimos metros.

En los siguientes minutos entró en una especie de meseta, aunque a los 35 llegó la apertura del marcador gracias al penal del delantero Lautaro Martínez. El defensor Meléndez tocó dentro del área a Nicolás Tagliafico después de un impresionante remate a colocar de Giovani Lo Celso que había dado en el travesaño. El árbitro entendió que fue falta y el delantero Lautaro Martínez abrió el marcador a los 36 minutos del primer tiempo con una potente ejecución cruzada de penal.

El gol de penal de Lautaro Martínez para el 1-0 de Argentina

En la segunda mitad, cuando ingresaron mayoría de jugadores que suelen ser titulares, los actuales campeones del mundo comenzaron a dominar mucho más el encuentro y confirmaron que cuando aceleran son capaces de pasar por arriba a cualquier oponente.

A los 9' del segundo tiempo, Giuliano Simeone anotó el 2-0 para la Selección argentina luego de ser asistido por Lautaro Martínez, quien lo dejó solo con un tremendo taco.

Giuliano Simeone marcó el 2-0 tras una gran jugada

Golazo de Giuliano Simeone para el 2-0 de Argentina Golazo de Giuliano Simeone para el 2-0 de Argentina. Telefe

Este encuentro podría analizarse desde dos puntos de vista. Por un lado, con la actuación de la mayoría de los suplentes en el primer tiempo, que da un resultado aprobado, pero sin llegar a sobresalir.

Sin embargo, en el complemento y con el ingreso de los titulares se volvió a ver a aquella Selección argentina que acostumbró a los fanáticos Albicelestes a festejar casi todos los años.

Si bien no se puede hacer un mayor análisis ante un rival que está varios escalones por debajo, la Selección demostró que la idea de Scaloni se mantiene vigente y que incluso se guarda cartas de cara al Mundial 2026, que iniciará el próximo jueves 11 de junio.

Giuliano Simeone festejo Giuliano Simeone celebra su gol en el amistoso previo al Mundial 2026 entre Argentina y Honduras. EFE

Pese a tener un amistoso ante Islandia en los próximos días, la mayor preocupación de Scaloni pasa por la gran cantidad de jugadores que llegan entre algodones, como los laterales Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, los mediocampistas Leandro Paredes y Nicolás Paz y los delanteros Lionel Messi y Julián Álvarez.

Será clave para las ilusiones argentinas que puedan sumar minutos ante Islandia o que al menos puedan arribar en buenas condiciones al debut en el Mundial ante Argelia, que ya demostró que puede complicar a cualquiera con el triunfo ante Países Bajos.

Fuente: NA.

El minuto a minuto de Argentina vs Honduras