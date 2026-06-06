Mazazo para Alemania: una de sus jovenes promesas se lesionó y se perderá el Mundial 2026

El volante ofensivo y joya de la Selección de Alemania sufrió una lesión muscular que lo deja fuera de la cita máxima a menos de una semana del comienzo.

La Selección de Alemania recibió una pésima noticia a una semana del comienzo del Mundial 2026.

La Selección de Alemania sufrió este sábado una baja sensible para el Mundial 2026, luego de que Lennart Karl quedara descartado por una lesión muscular en el muslo izquierdo, sufrida durante un entrenamiento en Chicago, en la previa del amistoso ante Estados Unidos.

El mediocampista ofensivo de 18 años, una de las grandes apariciones del Bayern Múnich en la última temporada, había encendido las alarmas el viernes cuando debió abandonar la práctica y fue trasladado para realizarse estudios.

El panorama inicial ya era preocupante, porque el entrenador Julian Nagelsmann había advertido que “no pintaba bien” y que el cuerpo técnico debía esperar el diagnóstico para definir si necesitaba convocar a un reemplazante. Finalmente, los exámenes confirmaron una lesión de gravedad suficiente para marginarlo de la Copa del Mundo, un golpe duro para un futbolista que había sido una de las sorpresas de la lista y que empezaba a ganar terreno dentro del seleccionado.

image Lennart Karl quedó descartado para el Mundial 2026 por una lesión muscular en el muslo izquierdo. X @FCBayern

Lennart Karl se lesionó y Alemania pierde a su joya para el Mundial Lennart Karl venía de una temporada de fuerte crecimiento en el Bayern, donde se consolidó como una de las joyas del recambio alemán por su creatividad, velocidad y desequilibrio en los últimos metros.