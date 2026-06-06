Mundial 2026: cuando la pasión por el fútbol se convierte en anzuelo para el cibercrimen

El Mundial 2026 no solo concentrará la atención de millones de fanáticos alrededor del mundo: también puede convertirse en una oportunidad para el cibercrimen. Entre el 11 de junio y el 19 de julio, 48 selecciones competirán en Canadá, México y Estados Unidos, en una edición histórica que reunirá a audiencias masivas, marcas, empresas, plataformas digitales y millones de búsquedas relacionadas con entradas, viajes, transmisiones y promociones.

En ese contexto, los atacantes encuentran un escenario ideal para aprovechar la emoción, la urgencia y el alto volumen de interacción digital. De hecho, el FBI ya emitió una alerta pública sobre sitios web falsos que imitan a FIFA con el objetivo de robar información personal, vender entradas o productos falsos y facilitar estafas económicas antes y durante el Mundial. Para las empresas, el riesgo no está únicamente en sus sistemas o servidores. Muchas veces, la puerta de entrada puede ser una acción cotidiana: un colaborador que hace clic en un link falso, busca una transmisión no oficial desde un dispositivo corporativo, escanea un QR engañoso o ingresa sus datos en una página que parece legítima.

Durante eventos masivos como el Mundial, los atacantes no solo explotan vulnerabilidades técnicas: también explotan emociones. La ansiedad por conseguir entradas, ver un partido gratis o acceder a una promoción puede hacer que una persona baje la guardia. Y en el mundo corporativo, un solo clic puede transformarse en un incidente de seguridad. Entre las amenazas más frecuentes que pueden crecer durante este tipo de eventos se encuentran el phishing, la suplantación de sitios oficiales, las campañas falsas por WhatsApp o correo electrónico, las promociones fraudulentas, los sorteos inexistentes, la venta de entradas falsas, el robo de credenciales y el uso de sitios de streaming no verificados.

MUNDIAL 2026 Los atacantes no solo explotan vulnerabilidades técnicas: también explotan emociones. Archivo.

Aunque muchas de estas estafas parecen dirigidas al consumidor final, también tienen impacto en el mundo corporativo. Las áreas de marketing pueden recibir falsas propuestas comerciales, los equipos administrativos pueden gestionar pagos a proveedores apócrifos, los colaboradores pueden ingresar a sitios inseguros desde redes o dispositivos de la empresa, y los equipos de IT pueden enfrentar un mayor volumen de alertas durante fechas de alta actividad digital. El Mundial es un buen recordatorio de que la ciberseguridad no depende solo de la tecnología. También depende de los hábitos digitales de las personas, de la visibilidad que tenga la empresa sobre sus activos y de la capacidad de detectar comportamientos anómalos a tiempo.