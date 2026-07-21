Malvinas, Trump y la FIFA: los culpables de la derrota argentina según los mendocinos

Entre la rabia por el arbitraje y la geopolítica, la calle opinó sobre el resultado argentino y las teorías conspiranoicas virales de este Mundial 2026.

La derrota argentina en la final del Mundial 2026 ante España desencadenó una ola de teorías conspiranoicas que inundaron las redes sociales. Frente a la tensión por supuestas presiones del FBI, la FIFA y la geopolítica, MDZ salió a las calles para averiguar qué piensan los mendocinos sobre estas oscuras versiones.

Arbitraje bajo la lupa y desilusión popular El análisis estrictamente deportivo rápidamente cedió terreno ante el malestar colectivo y las sospechas sobre el desarrollo del encuentro. Entre los testimonios captados en el centro mendocino, la actuación arbitral fue el primer foco de conflicto: "Creemos que no fue un partido muy bien cobrado en muchas cosas" y "la roja a Enzo fue algo que todos nos quedamos como 'qué raro'", comentó una hincha al evaluar el arbitraje. Aunque algunos intentan mantener la calma, la sensación de perjuicio es generalizada, la joven entrevistada sentenció: "Es una injusticia, creo que la mayoría pensamos igual". Mientras que desde una postura más neutral otra persona en calle Belgrano remarcó que "objetivamente ha sido un partido mal jugado, pero sí creo que tal vez estaban afectados desde antes los jugadores".

Fanáticos mendocinos se expresaron sobre el impacto de las redes sociales tras la caída albiceleste en la final del Mundial 2026. Marcos García / MDZ El factor político y la causa Malvinas Más allá de lo sucedido en el campo de juego, las especulaciones alcanzaron una dimensión geopolítica en la conversación digital de la mano de portales y creadores de contenido, impulsadas por supuestas sanciones. Al ser consultados sobre su postura frente a estos trascendidos, varios transeúntes coincidieron en que el clima previo afectó el ánimo del plantel: "Estuve viendo que era muy claro que la selección estaba desanimada antes de entrar, que tal vez había una intervención del gobierno de los Estados Unidos o de la FIFA", sostuvo una transeúnte. En esa misma línea, el reclamo por las islas reapareció con fuerza en el relato popular: "Se intimó a Argentina por ese cartel y yo estimo que viene por ese lado la mano", mientras que otro transeúnte añadió que "las Malvinas influyeron un poco... siempre es una espina que hay una rivalidad".

Lo que piensan en las calles de Mendoza sobre las teorías conspiranoicas de la final Julieta Caballero - MDZ El abanico de especulaciones virales incluyó historias sobre presuntas presiones a futbolistas de la Premier League, supuestos aprietes a familiares y el hipotético interés de la FIFA por evitar un bicampeonato consecutivo, hecho que solo lograron Italia en 1938 y Brasil en 1962. Respecto a la influencia de figuras internacionales y dirigentes en el vestuario, una joven señaló: "Escuché la de la bandera de las Malvinas y algo que tiene que ver con Trump... los amenazaron para mí, pero bueno, no sé", dejando en claro cómo las versiones más extremas calaron en parte de la opinión pública.