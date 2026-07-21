Chiqui Tapia anunció un homenaje para la Selección en el fútbol argentino y la Conmebol se plegó

Claudio Tapia incentivó a todos los clubes e hinchadas de Argentina a rendirle honores a la Scaloneta tanto en el torneo local como en los internacionales.

Tras el subcampeonato en el Mundial 2026, la Selección argentina regresó el lunes al país y fue recibida por una multitud de hinchas que se acercó para demostrarle su aliento y gratitud por todas las alegrías brindadas en los últimos años. Pero las muestras de apoyo no terminarán allí, según anunció este martes Claudio Tapia.

En las últimas horas, el presidente de la AFA informó en sus redes sociales que en todas las canchas de la Liga Profesional y las distintas categorías del fútbol argentino se homenajeará este fin de semana a la Scaloneta con un minuto de aplausos, además de alentar a las distintas hinchadas y clubes a aportar todos los elementos que consideren adecuados para mostrar respeto por la Albiceleste.

Chiqui Tapia anunció un homenaje para la Selección argentina El flyer que compartió el Chiqui Tapia en redes. @tapiachiqui "Un minuto de aplausos en todas las canchas del fútbol argentino para agradecer a Lionel Messi, Lionel Scaloni y a todos los miembros de la Selección argentina. Que cada hinchada en cada estadio le pueda aportar su rasgo característico: una bandera, fuegos artificiales, una remera alusiva, y aplaudamos hasta que duelan las manos a la mejor Selección del fútbol argentino de la historia", reza el flyer que compartió el Chiqui.

"Mostrémosle al mundo lo que somos unidos como argentinos embanderados detrás de nuestra Selección argentina, que nos representó como ninguna otra lo había hecho antes y que logró un sentido de unidad nacional como nunca antes. Unidos siempre, Argentina", concluye el texto.

Tapia agradeció a la Conmebol por plegarse al homenaje. Captura @tapiachiqui En el mismo posteo, Tapia agradece a la Confederación Sudamericana de Fútbol y a su presidente por plegarse al homenaje en las competencias internacionales: "Gracias, Conmebol, Alejandro Domínguez y José Astigarraga por autorizar a que los clubes argentinos que disputan los playoffs de la Sudamericana puedan portar una bandera en reconocimiento a nuestra Selección, sumado al minuto de aplausos que habrá en todas las canchas de nuestro país".