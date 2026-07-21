Tigre sorprendió y goleo 3-0 a Nacional en Montevideo por el partido de ida de los playoffs

Tigre dio el golpe en Gran Parque Central y se impuso con goles de Jalil Elias, Nacho Russo y Elías Cabrera. Bruno Zuculini vio la roja en Nacional.

Ya finalizado el Mundial 2026, comenzaron los playoffs de la Copa Sudamericana. Este martes, por el partido de ida, Tigre dio el golpe como visitante y goleó 3-0 a Nacional de Uruguay en el Gran Parque Central. De este modo, ya puso en pie en octavos de final, donde ya espera rival Montevideo City Torque.

El Matador impuso condiciones ya en el primer tiempo con goles de Jalil Elías al minuto 2 e Ignacio Russo a los 45'. En el arranque del complemento, el Bolso se quedó con diez hombre por la expulsión de Bruno Zuculini a los 49'. Y ya en los 90', Elías Cabrera puso cifras definitivas a la paliza con un golazo.

El gol de Jalil Elias para el 1-0 de Tigre ¡TIGRE PEGÓ DE ARRANQUE!



En apenas 2' de partido, Jalil Elías adelantó al Matador ante Nacional.#SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/bbjK6NovNS — DSPORTS (@DSports) July 21, 2026 En un encuentro que arrancó con un ambiente nebuloso debido a la gran cantidad de fuegos artificiales prendidos por los simpatizantes uruguayos, el elenco de Victoria fue superior ante un equipo montevideano que no estuvo a la altura de su historia. Los dirigidos por Diego Dabove abieron el marcador a los 2 minutos de juego, con un tiro libre del mediocampista Gonzalo "Pity" Martínez al segundo palo, que el defensor Alan Barrionuevo bajó de cabeza para que Jalil Elías controle y defina al 1-0.

Volvió a llegar a los 18', con un disparo de media vuelta del defensor Nahuel Banegas, que intentó terminar una jugada al definir desde la medialuna del área y su pelota, centralizada, terminó en manos del arquero Alexis Martín Arias. El primer acercamiento de Nacional fue a los 28', cuando el rebote de un córner cayó afuera del área y permitió el remate lejano del volante Bruno Zuculini, que salió desviado por el primer palo.

El gol de Nacho Russo para el 2-0 de Tigre GOLAZO DE NACHO RUSSO PARA EL 2-0 DE TIGRE



El delantero sacó un gran remate que dejó sin opciones al arquero Arias.#SudamericanaEnDSPORTS pic.twitter.com/FtFXdxAbRw — DSPORTS (@DSports) July 21, 2026 Dos minutos más tarde, un contraataque Tigre terminó en un centro al segundo poste para que el delantero Ignacio Russo defina de primera, aunque su remate salió alto. En el cuarto minuto de descuento, el propio Russo recibió sobre el vértice izquierdo del área, se perfiló hacia adentro y sacó un gran remate con efecto al segundo palo, que entró pegado al poste para el 2-0.