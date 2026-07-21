Boca va por una de los goleadores del fútbol argentino: compite con un club de Italia y otro de Arabia

Boca busca reforzar su delantera tras la salida de Cavani y la lesión de Bareiro y ya preguntó condiciones por uno de lo máximos artilleros del Apertura.

Boca Juniors se encuentra plenamente enfocado en el mercado de pases de invierno para levantar cabeza de cara al segundo semestre del 2026. Hasta ahora sumó a sus filas al arquero Álvaro Montero (proveniente de Vélez), el lateral derecho Leandro Lozano (Argentinos Juniors) y al extremo Sebastián Villa (Independiente Rivadavia), pero va por más.

Uno de las zonas que necesita reforzar tras la salida de Edinson Cavani y la lesión de Adam Bareiro es la ofensiva y ya tiene un nombre en mente por el que comenzó a moverse en las últimas horas. Se trata de uno de los goleadores del fútbol argentino durante la primera mitad del año: David Romero.

Boca quiere fichar a David Romero David Romero fue uno de los goleadores del fútbol argentino durante el primer semestre. @catigreoficial El centrodelantero de 23 años surgido de Talleres de Córdoba juega en Tigre desde 2025 y durante el primer semestre de este 2026 registró 11 goles y 2 asistencias en 19 partidos jugados entre el Torneo Apertura, la Copa Argentina y la Sudamericana. Este martes, el cuadro de la Ribera preguntó condiciones al de Victoria para ficharlo.

El Matador está dispuesto a negociar por su goleador, y ante el interés de otros clubes del exterior ya fijó un precio de 8 millones de dólares por un importante porcentaje de su pase -pretenden quedarse con una parte pensando en ventas futuras-. En favor del Xeneize, el jugador manifestó sus deseos de vestir la camiseta azul y oro.