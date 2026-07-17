Tras su debut triunfal, el Vasco Arruabarrena reveló el gran gesto de Paredes en pleno Mundial

Rodolfo Arruabarrena arrancó oficialmente su segundo ciclo en Boca Juniors con el pie derecho. Este jueves por la noche venció 2-0 a Sarmiento de Junín en Rosario por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina y se metió en octavos, instancia en la que se enfrentará con Vélez Sarsfield, con fecha y sede a definir.

De este modo, logró mantener con vida al equipo en una de las tres competiciones que tiene por delante. El próximo objetivo serán los playoffs de la Sudamericana, y el jueves jugará la ida como local frente a O'Higgins. Para este duelo, tampoco contará con Leandro Paredes, que pese a estar concentrado a poco más de 48 horas para la final del Mundial 2026, sigue pendiente del Xeneize.

Arruabarrena contó que Leandro Paredes le escribió tras el triunfo de Boca ESPN Así lo reveló el Vasco en conferencia de prensa: "Recién terminó el partido y había un mensaje de Leandro felicitando al equipo. Siempre está. Recién salí del vestuario y ya estaba él felicitando a todo al grupo", contó el DT, dejando expuesto el compromiso del capitán, incluso a la distancia.

A su vez, le deseó suerte a él y a toda la Selección argentina: "Esperamos que el domingo pueda darnos una alegría ese gran grupo, que ya bastantes nos ha dado. Falta el último paso, pero bueno. No soy de romperle las pelotas, más que está jugando el Mundial, que las rompe siempre es él...", remató entre risas Arruabarrena.