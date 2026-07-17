Tras su debut triunfal, el Vasco Arruabarrena reveló el gran gesto de Paredes en pleno Mundial
Luego de vencer a Sarmiento por Copa Argentina, Rodolfo Arruabarrena dejó expuesto el compromiso de Paredes con Boca, incluso a la distancia.
Rodolfo Arruabarrena arrancó oficialmente su segundo ciclo en Boca Juniors con el pie derecho. Este jueves por la noche venció 2-0 a Sarmiento de Junín en Rosario por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina y se metió en octavos, instancia en la que se enfrentará con Vélez Sarsfield, con fecha y sede a definir.
De este modo, logró mantener con vida al equipo en una de las tres competiciones que tiene por delante. El próximo objetivo serán los playoffs de la Sudamericana, y el jueves jugará la ida como local frente a O'Higgins. Para este duelo, tampoco contará con Leandro Paredes, que pese a estar concentrado a poco más de 48 horas para la final del Mundial 2026, sigue pendiente del Xeneize.
Arruabarrena contó que Leandro Paredes le escribió tras el triunfo de Boca
Así lo reveló el Vasco en conferencia de prensa: "Recién terminó el partido y había un mensaje de Leandro felicitando al equipo. Siempre está. Recién salí del vestuario y ya estaba él felicitando a todo al grupo", contó el DT, dejando expuesto el compromiso del capitán, incluso a la distancia.
A su vez, le deseó suerte a él y a toda la Selección argentina: "Esperamos que el domingo pueda darnos una alegría ese gran grupo, que ya bastantes nos ha dado. Falta el último paso, pero bueno. No soy de romperle las pelotas, más que está jugando el Mundial, que las rompe siempre es él...", remató entre risas Arruabarrena.
Por otro lado, les dedicó unas palabras a los juveniles Tomás Aranda, Milton Delgado y Leonel Flores, quien tuvo su estreno soñado con gol incluido: "Son tres productos del club, chicos que de a poco se fueron ganando sus puestos. La calidad no la voy a descubrir. Tomi es un jugador diferente: en cuatro meses vivió situaciones difíciles para cualquier jugador y las sobrellevó muy bien. Delgado es un motor ahí adentro, muy inteligente. Leo estuvo ansioso en los primeros minutos, algo lógico, pero ellos hablan muy bien de las Inferiores. Necesito de todos los chicos", sentenció.