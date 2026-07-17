La emoción de Leonel Flores, el juvenil que debutó en Boca por Copa Argentina y marcó un gol ante Sarmiento

Leonel Flores tuvo un gran estreno en la Primera de Boca y anotó el 2-0 frente a Sarmiento. Luego del encuentro, dio declaraciones a la prensa.

Boca Juniors dio inicio al segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena este jueves con un triunfo por 2-0 ante Sarmiento de Junín por los dieciseisavos de final de la Copa Argentina. Un gran y firme primer paso que no solo significó la clasificación a octavos, sino que permitió también dar a conocer a Leonel Flores.

El delantero juvenil de 19 años, que había jugado días atrás en el amistoso contra Athletico Paranaense, tuvo su debut oficial soñado con la Primera xeneize. Fue uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo y una de las figuras del partido, que pudo coronar su actuación con un muy lindo gol a los 70 minutos para sentenciar la victoria azul y oro. Sería reemplazado unos momentos después por Kevin Zenón.

El gol de Leonel Flores en su debut con Boca ante Sarmiento TyC Sports El atacante categoría 2007 oriundo de Beccar llegó en 2014 a las categorías infantiles del cuadro de la Ribera con tan solo 7 años. En 2024 firmó su primer contrato profesional y comenzó a jugar con la Reserva de Mariano Herrón. En este 2026 fue convocado en tres oportunidades por Claudio Úbeda, aunque nunca llegó a sumar minutos.

Meses atrás, en un stream con Davoo Xeneize y Gastón Edul, recibió los elogios nada menos que de Leandro Paredes: "Hay un chico en la Reserva que se llama Leo Flores que también es muy bueno", había declarado el campeón del mundo luego del 1-0 a River en el Superclásico de abril disputado en el Monumental.

Las declaraciones de Leonel Flores tras su debut en Boca TyC Sports Tras finalizar el encuentro, el juvenil no pudo ocultar su emoción: "Estoy muy contento, agradecido que me den la oportunidad de ser titular. Gracias a Dios se me pudo abrir el arco en mi primer partido oficial, y ahora hay que seguir porque esto recién arranca", apuntó. Y destacó: "Hay muchos chicos de abajo que tienen hambre de ganar y salir adelante".