Tras su salida de Boca, Ander Herrera fue presentado en su nuevo club de España: ¿dónde jugará?

A un mes de rescindir su contrato con el cuadro de la Ribera, Ander Herrera fue presentado en el club que lo vio nacer futbolísticamente.

Un mes después de ponerle punto final a su ciclo en Boca, Ander Herrera ya definió dónde continuará su carrera. El mediocampista español regresará al Real Zaragoza, el club donde dio sus primeros pasos como profesional, con la misión de ayudarlo a salir del momento más delicado de su historia tras el descenso a la tercera categoría del fútbol español.





Acuerdo con el centrocampista, que vestirá la blanquilla en la temporada 2026-27



¡Bienvenido, Ander! pic.twitter.com/rsNc0I64rD — Real Zaragoza (@RealZaragoza) July 14, 2026 El volante de 36 años llegó este lunes a Zaragoza y este martes superó la revisión médica previa a la firma de un contrato por una temporada. De esta manera, volverá a vestir la camiseta del equipo que lo formó futbolísticamente y donde debutó en el profesionalismo en 2008 con el filial, antes de consolidarse en el primer equipo y dar el salto a la élite.

La vuelta tiene un fuerte componente emocional para Ander Herrera. Luego de su salida de Boca, el propio futbolista había reconocido que necesitó alejarse por un tiempo del fútbol debido al impacto que le provocó tanto el cierre del semestre como la despedida del club de la Ribera, donde siempre había soñado jugar.

Real Zaragoza presentó a Ander Herrera con un emotivo video Bienvenido a casa pic.twitter.com/k3FFq37xK9 — Real Zaragoza (@RealZaragoza) July 14, 2026 Ahora, el español buscará escribir un nuevo capítulo en el Real Zaragoza, que atraviesa una profunda crisis deportiva. El objetivo del club será conseguir el ascenso inmediato y dejar atrás una temporada para el olvido que terminó con la histórica caída a la tercera división.