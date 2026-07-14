River está a un paso de fichar a una joya del fútbol argentino: pagaría U$S 7.000.000 por el 80%

La dirigencia de River negoció en silencio y quedó a detalles de sumar al sexto refuerzo para el equipo de Eduardo Coudet. De quién se trata.

River ya gastó una fortuna, pero todavía no piensa en retirarse del mercado de pases. Después de algunos días de calma absoluta, el equipo de Eduardo Coudet volvió a poner el pie en el acelerador y tiene muy avanzada la llegada de una de las tantas joyitas que sacó Vélez en el último tiempo.

A esta hora, son grandes las chances de que Tobías Andrada se convierta en el sexto refuerzo del Millonario. El volante mixto de 19 años la rompió desde su aparición en la Primera del Fortín, donde fue potenciado por Guillermo Barros Scheletto y se asentó como titular indiscutido a base de personalidad, despliegue y, sobre todo, buen pie.

Cuánto pagaría River por Tobías Andrada y qué falta para cerrar el acuerdo con Vélez Las negociaciones entre los clubes están en la recta final. Según informó el periodista Germán García Grova, River estaría dispuesto a poner US$ 7.000.000 por el 80% de su pase. Aunque todavía resta resolver una diferencia económica, tanto en Núñez y como en Liniers aseguran que el acuerdo está al caer y podría cerrar en los próximos días.

Tobías Andrada, la joya de Vélez que está a un paso de River. FotoBaires Un factor que resultó clave es la postura del propio Andrada, que no puso trabas y dio el visto bueno para vestirse con los colores de la Banda, más allá de su idea era seguir en Vélez hasta fin de año para luego pegar el salto a Europa.