Atento, River: Juanfer Quintero es seguido de cerca desde de la MLS y podría irse del club

Juanfer Quintero no descarta una salida anticipada del Millonario en busca de mayor continuidad pese a que todavía no llegó una oferta formal.

En River empezaron a encenderse las alarmas por el futuro de Juan Fernando Quintero. Si bien el colombiano tiene contrato hasta diciembre de 2027, la posibilidad de emigrar antes de tiempo comenzó a tomar fuerza y la MLS aparece como el destino que más seduce al talentoso volante.

Por el momento no existe una propuesta formal, pero en Núñez saben que el interés es concreto y temen que el futbolista acepte un nuevo desafío en el exterior. Lo llamativo es que la decisión no estaría relacionada con cuestiones económicas ni con su relación con Eduardo Coudet, quien pretende seguir contando con él.

Juanfer Quintero podría irse de River y desde la MLS ya lo siguen de cerca El principal motivo es deportivo. Quintero busca tener más continuidad y un papel protagónico que hoy no encuentra en River. Entre el segundo semestre de 2025 y la actual temporada disputó 37 partidos oficiales, convirtió cinco goles y dio siete asistencias, aunque alternó constantemente entre la titularidad y el banco de suplentes.

Juanfer Quintero podría irse de River y desde la MLS ya lo siguen de cerca. @RiverPlate La MLS aparece como una opción muy atractiva por el crecimiento de la competencia, la posibilidad de sumar muchos minutos y un proyecto de vida que también seduce a su entorno familiar. Brasil también figura entre las alternativas, aunque por ahora corre varios pasos detrás del fútbol estadounidense.