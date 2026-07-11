Atento, River: Juanfer Quintero es seguido de cerca desde de la MLS y podría irse del club
Juanfer Quintero no descarta una salida anticipada del Millonario en busca de mayor continuidad pese a que todavía no llegó una oferta formal.
En River empezaron a encenderse las alarmas por el futuro de Juan Fernando Quintero. Si bien el colombiano tiene contrato hasta diciembre de 2027, la posibilidad de emigrar antes de tiempo comenzó a tomar fuerza y la MLS aparece como el destino que más seduce al talentoso volante.
Por el momento no existe una propuesta formal, pero en Núñez saben que el interés es concreto y temen que el futbolista acepte un nuevo desafío en el exterior. Lo llamativo es que la decisión no estaría relacionada con cuestiones económicas ni con su relación con Eduardo Coudet, quien pretende seguir contando con él.
Juanfer Quintero podría irse de River y desde la MLS ya lo siguen de cerca
El principal motivo es deportivo. Quintero busca tener más continuidad y un papel protagónico que hoy no encuentra en River. Entre el segundo semestre de 2025 y la actual temporada disputó 37 partidos oficiales, convirtió cinco goles y dio siete asistencias, aunque alternó constantemente entre la titularidad y el banco de suplentes.
La MLS aparece como una opción muy atractiva por el crecimiento de la competencia, la posibilidad de sumar muchos minutos y un proyecto de vida que también seduce a su entorno familiar. Brasil también figura entre las alternativas, aunque por ahora corre varios pasos detrás del fútbol estadounidense.
Si finalmente Juanfer Quintero decide marcharse antes de que termine su vínculo, River deberá negociar una salida anticipada. Más allá del alivio económico que significaría liberar un cupo de extranjero y parte de la masa salarial, en el Millonario saben que perderían a un futbolista capaz de cambiar un partido con un pase o una pelota parada. Y, sobre todo, volverían a despedirse de Juanfer por tercera vez.