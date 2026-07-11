La fuerte acusación del hermano del DT de Egipto contra Messi: "Vino a provocarnos"

Ibrahim Hassan, parte del CT de Egipto, sigue recordando la eliminación frente a la Albiceleste y ahora apuntó contra el capitán argentino.

La eliminación frente a la Selección argentina sigue dejando secuelas en Egipto. A pocas horas del duelo entre la Scaloneta y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, Hossam Hassan y su hermano Ibrahim, entrenador y ayudante de campo del seleccionado africano, volvieron a cargar contra el conjunto de Lionel Scaloni y, especialmente, contra Lionel Messi.

Quien tomó la palabra fue Ibrahim Hassan, protagonista de varios cruces durante el caliente final del partido disputado en Atlanta. El asistente técnico acusó directamente al capitán argentino de haber provocado al banco de suplentes egipcio una vez consumada la remontada albiceleste.

La fuerte acusación del hermano del DT de Egipto contra Messi "Son provocadores, muy provocadores", disparó Ibrahim al referirse a los jugadores argentinos. Luego apuntó específicamente contra Messi: "Vino frío y, viendo que el árbitro estaba haciendo de las suyas, entró queriendo calentar la situación y provocarnos. Ellos vinieron a nuestro sector, nosotros no fuimos a donde estaban ellos".

El hermano del DT de Egipto disparó con munición pesada contra Messi. Getty Images Las declaraciones vuelven a alimentar la tensión que quedó instalada tras el agónico 3-2 que clasificó a la Selección argentina a los cuartos de final. Desde el pitazo final, tanto Hossam Hassan como distintos integrantes del plantel egipcio cuestionaron duramente el arbitraje de François Letexier e incluso denunciaron un supuesto favorecimiento hacia la Albiceleste.