El ritual del freezer que volvió con Argentina: por qué los hinchas congelan rivales

Cuando Argentina perdía 2 a 0 contra Egipto, muchos hinchas empezaron a mirar algo más que la pantalla. En casas, grupos de WhatsApp y redes sociales apareció otra vez uno de los rituales más curiosos del fútbol argentino reciente: escribir el nombre del rival, del arquero o directamente del país contrario y meterlo en el freezer para “congelarlo”.

La escena tuvo todos los ingredientes para que el ritual volviera a circular. Argentina estaba contra las cuerdas, Egipto parecía cerca de dar el golpe y el arquero Mostafa Shoubir se había convertido en una de las figuras del partido. Pero en los últimos minutos, la Selección dio vuelta la historia y terminó ganando 3 a 2 en una remontada dramática. Reuters describió el partido como una reacción argentina después de estar dos goles abajo, con tantos de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.

Para los escépticos, fue fútbol. Para los creyentes, el freezer “hizo lo suyo”. Y para quienes estudian las creencias populares, fue una nueva muestra de cómo los rituales se activan con más fuerza cuando la incertidumbre llega al límite.

El llamado “ritual del freezer” no nació en el fútbol. Su origen está vinculado a prácticas de magia popular conocidas como freezer spells o hechizos de congelamiento, utilizadas simbólicamente para frenar, neutralizar o alejar la acción de una persona, una situación o una energía considerada negativa.

En distintas tradiciones esotéricas, especialmente asociadas al hoodoo y al conjure afroestadounidense, los hechizos de congelador se emplean para “detener” palabras, conflictos, rivales, enemigos o influencias no deseadas. El sitio especializado Lucky Mojo, dedicado a documentar prácticas de hoodoo y conjure, describe estos trabajos como rituales destinados a “congelar” la actividad de alguien o sacarlo simbólicamente de la vida de una persona.

La idea central es sencilla: el frío funciona como metáfora de detención. Congelar a alguien no significa actuar físicamente sobre esa persona, sino representar el deseo de que su fuerza, su influencia o su capacidad de daño quede paralizada. Con el tiempo, esa lógica pasó del terreno esotérico al universo de las cábalas populares y, en el fútbol, encontró un escenario perfecto.

Cómo llegó al fútbol y por qué se volvió viral

En el fútbol argentino, las cábalas tienen una larga tradición: usar siempre la misma camiseta, sentarse en el mismo lugar, no lavar una prenda, repetir una comida, evitar ciertas palabras antes del partido o no moverse del sillón si llegó un gol.

El ritual del freezer se sumó a ese repertorio con fuerza durante el Mundial de Qatar 2022. En redes sociales, muchos hinchas empezaron a compartir fotos de papelitos congelados con nombres de rivales, arqueros, delanteros o selecciones completas. La práctica se volvió parte del humor mundialista, pero también de una creencia compartida: si algo “funcionó” una vez, no se toca.

El Buenos Aires Herald incluyó esta cábala entre las costumbres argentinas para atraer suerte durante el Mundial y explicó que poner el nombre de un jugador rival en el freezer se apoya en la superstición clásica de “congelar” a alguien para desearle mala suerte o frenar su influencia.

Imagen generada con IA.

Cómo se hace el ritual del freezer, según la creencia popular

No existe una única versión del ritual. Como ocurre con muchas prácticas populares, cada persona lo adapta, lo exagera o lo simplifica. La versión mundialista más extendida suele ser la más doméstica y rápida.

Se escribe en un papel el nombre del rival, del jugador que genera preocupación o del equipo contrario. En algunos casos, durante el partido Argentina-Egipto, los hinchas escribieron el nombre del arquero egipcio o directamente “Egipto”. Luego el papel se dobla y se coloca en el freezer, solo o dentro de un vaso, una bolsa o un pequeño recipiente con agua.

Según la creencia, el papel debe permanecer congelado durante el partido. Algunas versiones indican que, si el resultado acompaña, después se descongela y se desecha para “cerrar” el ritual. Otros prefieren dejarlo allí hasta que termine la participación del rival en el torneo.

La clave no está tanto en la técnica como en el símbolo: poner al contrincante “en frío”, quitarle intensidad, frenar su potencia, neutralizar su influencia. En lenguaje futbolero, sería algo así como pedir que el rival se apague.

Qué dice la psicología sobre estas cábalas

Desde la psicología, este tipo de rituales puede explicarse por la necesidad de control frente a situaciones inciertas. Un partido de eliminación directa tiene una carga emocional enorme: el hincha sufre, espera, se ilusiona, teme y al mismo tiempo sabe que no puede intervenir en el resultado.

Ahí aparece la cábala. El ritual ofrece la sensación de estar haciendo algo. Aunque racionalmente la persona sepa que un papel en el freezer no modifica lo que ocurre en la cancha, emocionalmente puede funcionar como una forma de canalizar ansiedad.

Un artículo publicado en Frontiers in Psychology señala que las supersticiones suelen ofrecer una sensación de control en contextos de incertidumbre y estrés, y que el deporte es un terreno especialmente fértil para este tipo de conductas entre atletas, entrenadores e hinchas.

En otras palabras: cuanto más importante es el partido, más probable es que aparezcan rituales. Y cuanto más dramático es el contexto, como una Selección perdiendo 2 a 0 en un Mundial, más necesidad hay de recurrir a cualquier gesto que permita sostener la esperanza.

Entre la fe, el humor y la identidad argentina

El ritual del freezer funciona en varios niveles. Para algunos es una creencia seria. Para otros, un chiste compartido. Para muchos, una mezcla de ambas cosas: nadie puede demostrar que funcione, pero tampoco quiere correr el riesgo de no hacerlo.

Esa ambigüedad es parte de su potencia. Las cábalas mundialistas no solo buscan atraer suerte; también construyen comunidad. Se comparten en familia, circulan en redes, generan memes, discusiones y pequeñas ceremonias domésticas. En un Mundial, el living se transforma en tribuna y la cocina puede convertirse, por unos minutos, en territorio ritual. Por eso el freezer no congela solamente un nombre. También guarda la ansiedad de los hinchas, el deseo de ganar y esa necesidad tan argentina de sentir que, aunque sea desde casa, se está empujando a la Selección.