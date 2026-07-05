Ver para creer: el ritual religioso de Cuti Romero y Lisandro Martínez antes de sus goles ante Cabo Verde

Previo a sus goles frente al combinado africano por los 16vos de final, Cuti Romero y Licha Martínez revelaron que tiene un ritual religioso. ¿De qué se trata?

El ritual religioso de Cuti Romero y Lisandro Martínez en la previa de cada partido de la Selección argentina.

Cristian Romero fue uno de los grandes protagonistas de la clasificación de la Selección argentina a los octavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, una vez terminado el partido, el defensor sorprendió al revelar una historia desconocida que ocurrió apenas minutos antes del encuentro y que tuvo como protagonista a una botellita de agua bendita.

El cordobés contó que, antes de salir al campo de juego, se dio cuenta de que había olvidado uno de los elementos que forma parte de su ritual habitual. Sin perder tiempo, pidió que los utileros se la acercaran al vestuario para poder cumplir con la tradición antes del comienzo del partido: "¿Qué me olvidé? El agua bendita, me la hice traer por los utileros. La usamos los dos con Lisandro Martínez", confesó el zaguero.

El cuti mandó a pedir agua bendita y la compartio con licha!!!!! NO PASARÁN SOBRE ELLOS MACUMBEROS ANTI ARGENTINA pic.twitter.com/KptKux1nbM — • cuchi • (@cuchibosterx) July 4, 2026 La curiosidad fue que tanto Romero como Lisandro Martínez terminaron siendo goleadores en una noche inolvidable para la defensa argentina. El Cuti, además, convirtió el tanto que terminó dándole el triunfo definitivo a la Albiceleste y la clasificación a la siguiente instancia, donde ahora deberá enfrentar a Egipto.

La fuerte conexión de Romero con la fe no es casualidad. Hijo de una familia profundamente católica, fue criado por su madre Rosa bajo los valores del cristianismo. Tiempo atrás, ella misma contó que durante la infancia del defensor sufrió reiterados problemas bronquiales, situación que llevó a toda la familia a encomendarse a la Virgen para pedir por su recuperación.