La Selección argentina se entrenó con una alentadora noticia a 4 días de enfrentar a Cabo Verde

Este lunes, la Selección argentina volvió a las prácticas en Kansas City con una excelente novedad pensando en los dieciseisavos de final.

Argentina, con la mira puesta en el cruce de 16avos del Mundial frente a Cabo Verde.

La Selección argentina comenzó a enfocarse de lleno en el duelo de dieciseisavos de final del Mundial 2026 y la primera práctica de la semana dejó una noticia que Lionel Scaloni, y por supuesto todo el pueblo albiceleste, esperaba con ansiedad.

Cuti Romero dio buenas señales en el arranque de semana de la Selección en Kansas A cuatro días del cruce del viernes frente a la sorprendente Cabo Verde, el Cuti Romero volvió a entrenarse junto al resto del plantel y dio un paso importante en su recuperación. Tras el golpe en la rodilla que sufrió en el 2-0 ante Austria y por la cual debió ser reemplazado promediando el segundo tiempo, el zaguero del Tottenham trabajó de manera diferenciada en el búnker argentino instalado en Kansas City.

Preocupación en la Selección Argentina por el cambio anticipado de Cuti Romero contra Austria El cordobés ya había mostrado señales positivas el viernes pasado, en la previa al partido ante Jordanio que dio cierre a la fase de grupos, cuando volvió a pisar el campo de juego para realizar ejercicios físicos. Sin embargo, este lunes dio un paso más al sumarse a la entrada en calor junto al resto de los campeones del mundo.

Scaloni seguirá de cerca la evolución del pilar argentino No obstante, Scaloni mantiene la cautela. Si bien hay mucho optimismo para que el Cuti esté disponible frente a los caboverdianos en el Hard Rock Stadium de Miami, el cuerpo técnico esperará a ver cómo evoluciona durante el resto de la semana para tomar una decisión definitiva.