Fuerte queja de Scaloni a la FIFA a días de los 16avos ante Cabo Verde: "Difícil de entender"

Después del triunfo por 3-1 sobre Jordania , Lionel Scaloni ya comenzó a vivir el duelo de 16avos de final frente a Cabo Verde . El entrenador expresó su malestar por el horario del partido en Miami, se refirió a la evolución de Cuti Romero y dejó un claro aviso sobre el conjunto africano.

El entrenador argentino fue consultado por cómo llega el plantel al inicio de la fase eliminatoria y aprovechó para cuestionar la programación del encuentro del próximo viernes, que se disputará a las 19 de Argentina (18 local) bajo las altas temperaturas de Miami.

"Sabemos que a partir de ahora se van acortando los días. Hemos jugado cada 5, cada 6, y ahora a partir de dieciseisavos la situación va a cambiar. Sobre todo porque se va a jugar en Miami con calor, un horario difícil de entender, la verdad. Pero han jugado todos a ese horario, no nos podemos quejar", expresó.

Pese a la observación sobre la decisión de la FIFA , Scaloni dejó en claro que no pretende convertir el tema en una excusa y destacó que todas las selecciones deben afrontar las mismas condiciones.

La queja de Scaloni a la FIFA por el horario de 16avos

El DT también actualizó el estado físico de Cristian Romero, quien no estuvo disponible frente a Jordania por la molestia en una rodilla que sufrió ante Austria. "El único jugador que hoy estuvo en el banco, pero no está disponible para jugar es Cuti. Esperemos recuperarlo y, si no, jugará otro compañero", explicó.

Más allá de esa baja, Scaloni transmitió tranquilidad y aseguró que el resto del plantel llega en buenas condiciones para el inicio de la etapa decisiva del Mundial.

El elogio para Cabo Verde

"CABO VERDE ES UN BUEN EQUIPO, ES UN RIVAL DURO Y NOS VA A PONER LAS COSAS DIFÍCILES"



La apreciación de Lionel Scaloni sobre el próximo adversario de la Selección Argentina. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/TxiJrOjtGt — DSPORTS (@DSports) June 28, 2026

Sobre el próximo rival, el entrenador descartó que la clasificación de Cabo Verde haya sido una sorpresa y destacó el rendimiento que mostró durante la fase de grupos. "Cabo Verde no me sorprendió. Es un buen equipo que les puso las cosas difíciles a todos. Lo vi contra España y con Uruguay. Es duro y no va a ser fácil porque ninguno de su grupo pudo con ellos. Son rápidos, juegan bien, tienen calidad", analizó.

Con el primer puesto del Grupo J asegurado, Argentina enfrentará a Cabo Verde en Miami con el objetivo de seguir avanzando en la defensa del título conseguido en Qatar 2022.