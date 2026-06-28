Terremoto en Venezuela: confirmaron la muerte de la familia de Lucas Trejo

Luego de días de intensa búsqueda, este sábado se confirmó que la familia del futbolista argentino Lucas Trejo fue encontrada muerta. La noticia la confirmaron desde Deportivo La Guaira, club en el que milita el futbolista. El deportista llevaba días buscando incansablemente a sus seres queridos.

A través de un posteo en sus redes oficiales, la Institución señaló: "Desde el DLG nos unimos al duelo que embarga al jugador Lucas Trejo por el sensible fallecimiento de su esposa, Yanina Maranella, y de sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo. Paz a sus almas y consuelo para Lucas y todos sus allegados".

Cabe recordar que Trejo desde el momento de los devastadores terremotos, el pasado miércoles, había emprendido la búsqueda desesperada de su esposa y dos hijos.

El delantero del Club Sport Marítimo se encontraba en Caracas junto a su equipo cuando ocurrieron los sismos que devastaron gran parte de la costa norte venezolana. Al regresar a La Guaira se encontró con una escena devastadora: el edificio donde residían su esposa Yanina y sus hijos, Aarón y Ainhoa, se había desplomado por completo.

Cabe resaltar que, según los reportes oficiales, la cifra de víctimas fatales asciende a 1.430. Además, desde el gobierno venezolano también detallaron que hay más de 3.200 heridos y más de 50.000 desaparecidos.