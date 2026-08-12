La potente confesión de Paredes sobre lo que les inculcó Arruabarrena en Boca: "Nos cambió la mentalidad"

Leandro Paredes destacó la transformación del equipo desde la llegada del Vasco y valoró el triunfo 3-1 en la ida de los octavos de final de la Sudamericana.

Boca dio un paso importante en su objetivo de meterse entre los ocho mejores de la Copa Sudamericana. El Xeneize venció 3-1 a Recoleta en el estadio Tomás Adolfo Ducó por la ida de los octavos de final y, luego del encuentro, Leandro Paredes analizó el rendimiento del equipo y destacó especialmente el impacto de Rodolfo Arruabarrena desde su llegada al banco.

“En líneas generales hicimos el partido que queríamos. Nos encontramos con un gol en una llegada sola de ellos, pero después manejamos el partido desde el primer minuto y tuvimos muchísimas ocasiones”, explicó el capitán. Paredes consideró que Boca pudo haber conseguido una diferencia todavía mayor, aunque valoró el resultado obtenido de cara a la revancha.

La potente confesión de Paredes sobre lo que les inculcó Arruabarrena en Boca El mediocampista fue contundente al explicar qué modificó el entrenador en el funcionamiento del equipo. “El Vasco nos cambió la mentalidad. La idea de juego, jugar a lo que queremos, a proponer todo el tiempo, a ser protagonistas y creo que lo venimos haciendo muy bien”, aseguró Paredes, quien reconoció que todavía queda camino por recorrer: “De menor a mayor, tenemos mucho por mejorar, pero vamos por el buen camino”.

"NO SÉ SI 7 GOLES PERO OBVIAMENTE QUE QUEDA CLARO QUE PODÍAMOS HABER CONVERTIDO ALGÚN GOL MÁS", el análisis de Paredes tras la victoria sobre Recoleta en la #Sudamericana. pic.twitter.com/BhCjcjlYEz — SportsCenter (@SC_ESPN) August 12, 2026 Luego del partido, el capitán volvió a referirse al triunfo a través de sus redes sociales y celebró el comienzo de la serie. “Una victoria importante para comenzar la llave, felicitaciones a todos por el trabajo de hoy. Ahora nos toca seguir trabajando y mejorando, queda mucho por delante”, escribió Paredes, dejando en claro que Boca no piensa relajarse pese a la ventaja conseguida.