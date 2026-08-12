El tremendo elogio del DT de Recoleta a la hinchada de Boca tras perder 3-1 en el Ducó: "Sentí mucha presión"

El entrenador del conjunto paraguayo, Jorge González, quedó maravillado por el aliento de los hinchas de Boca, tras la derrota por 3-1 en el Ducó.

La hinchada de Boca volvió a ser protagonista en una noche de Copa Sudamericana. Más allá del resultado, el aliento constante de los fanáticos en el Tomás Adolfo Ducó impactó hasta en el equipo visitante. Así lo reconoció el entrenador de Recoleta, Jorge González, luego de la derrota por 3-1 ante el Xeneize, en el partido de ida de los octavos de final.

Una vez finalizado el encuentro, el técnico del conjunto paraguayo no dudó en destacar el papel de los hinchas y se mostró sorprendido por la manera en la que acompañaron a su equipo durante los 90 minutos: "Como dicen, su hinchada es la número 12. Ellos alientan todo el partido y generan un entusiasmo que los jugadores perciben", expresó.

El tremendo elogio del DT de Recoleta a la hinchada de Boca El entrenador también hizo hincapié en que el apoyo no disminuyó pese a que Boca se fue al entretiempo en desventaja: "Pese a irse en desventaja en el entretiempo, ellos estaban a full tratando de generar que ellos estén partícipes dentro del campo de juego. Sentí mucha presión de toda la aglomeración en todos los sectores", explicó, todavía sorprendido por el clima que se vivió en el estadio.

X @SC_ESPN Lejos de quedarse únicamente con la presión que sintió durante el partido, el DT de Recoleta aseguró que disfrutó de la experiencia de jugar en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol argentino: "Estoy encantado y maravillado de estar presente en este lugar, de estar frente a ustedes y de representar a mi país con este equipo humilde", manifestó.