Thiago Almada contó por qué eligió River y aclaró el rumor que lo vinculaba con Boca por Chiqui Tapia

Thiago Almada reveló quiénes fueron claves en su decisión de jugar en River y desmintió que Chiqui Tapia haya intentado convencerlo de jugar en Boca.

Almada explicó qué lo convenció para llegar a River, habló de su relación con el presidente de la AFA y contó cuándo podría hacer su debut.

Thiago Almada ya empezó a mostrar sus primeras sensaciones como jugador de River. El campeón del mundo dio su primera entrevista tras su llegada al Millonario y explicó por qué eligió regresar al fútbol argentino, además de referirse a los rumores que involucraron a Claudio “Chiqui” Tapia y Boca.

A la hora de explicar qué lo convenció para llegar a Núñez, el mediocampista fue claro: “Primero, que me llamó el técnico; eso es superimportante para mí. Segundo, River es un club que hoy en día no tiene nada que envidiarle a los de Europa. A pesar de que no se están dando los resultados, creo que cuando se acomode todo, el equipo va a andar muy bien”, afirmó en diálogo con Radio La Red.

La verdad detrás de la llegada de Thiago Almada a River Thiago Almada explicó por qué eligió River y reveló qué le dijeron Coudet, Otamendi y Correa @RiverPlate Almada también dejó en claro que conoce la presión que implica vestir la camiseta de River y contó quiénes fueron importantes a la hora de tomar la decisión. "Siempre hablé bastante con el Chacho, con Ota y también con Ángel (Correa) cuando llegó. Ellos fueron claves, al igual que mi familia. Con mi mujer, mi viejo y mi vieja tomamos la decisión juntos. También extrañaba la presión de la gente y del fútbol argentino; eso se extraña mucho en Europa", explicó.

Sobre su posible debut, el futbolista aseguró que ya trabaja a la par de sus compañeros y que la suspensión del partido ante Independiente Santa Fe le permitió sumar entrenamientos con pelota: "Ya estoy entrenando y haciendo todo a la par del grupo. Me vino bien esta semana que se suspendió el partido para agarrar ritmo con la pelota, pero me estoy sintiendo muy bien".

La aclaración de Almada sobre Tapia y Boca Thiago Almada desmintió que Chiqui Tapia haya intentado convencerlo de jugar en Boca. FotoBaires Uno de los temas que buscó aclarar Almada fue el supuesto intento de Tapia de convencerlo para jugar en Boca. "Te digo la verdad, no sé de dónde sacaron eso. Hablo bastante con él y tenemos una muy linda relación desde el Sub-20, pero él nunca se mete en las decisiones de los jugadores", afirmó.