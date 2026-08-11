Thiago Almada contó por qué eligió River y aclaró el rumor que lo vinculaba con Boca por Chiqui Tapia
Thiago Almada reveló quiénes fueron claves en su decisión de jugar en River y desmintió que Chiqui Tapia haya intentado convencerlo de jugar en Boca.
Thiago Almada ya empezó a mostrar sus primeras sensaciones como jugador de River. El campeón del mundo dio su primera entrevista tras su llegada al Millonario y explicó por qué eligió regresar al fútbol argentino, además de referirse a los rumores que involucraron a Claudio “Chiqui” Tapia y Boca.
A la hora de explicar qué lo convenció para llegar a Núñez, el mediocampista fue claro: “Primero, que me llamó el técnico; eso es superimportante para mí. Segundo, River es un club que hoy en día no tiene nada que envidiarle a los de Europa. A pesar de que no se están dando los resultados, creo que cuando se acomode todo, el equipo va a andar muy bien”, afirmó en diálogo con Radio La Red.
La verdad detrás de la llegada de Thiago Almada a River
Almada también dejó en claro que conoce la presión que implica vestir la camiseta de River y contó quiénes fueron importantes a la hora de tomar la decisión. "Siempre hablé bastante con el Chacho, con Ota y también con Ángel (Correa) cuando llegó. Ellos fueron claves, al igual que mi familia. Con mi mujer, mi viejo y mi vieja tomamos la decisión juntos. También extrañaba la presión de la gente y del fútbol argentino; eso se extraña mucho en Europa", explicó.
Sobre su posible debut, el futbolista aseguró que ya trabaja a la par de sus compañeros y que la suspensión del partido ante Independiente Santa Fe le permitió sumar entrenamientos con pelota: "Ya estoy entrenando y haciendo todo a la par del grupo. Me vino bien esta semana que se suspendió el partido para agarrar ritmo con la pelota, pero me estoy sintiendo muy bien".
La aclaración de Almada sobre Tapia y Boca
Uno de los temas que buscó aclarar Almada fue el supuesto intento de Tapia de convencerlo para jugar en Boca. "Te digo la verdad, no sé de dónde sacaron eso. Hablo bastante con él y tenemos una muy linda relación desde el Sub-20, pero él nunca se mete en las decisiones de los jugadores", afirmó.
Por último, el campeón del mundo también habló de su experiencia en el Mundial 2026 y destacó el valor de haber compartido nuevamente un torneo de esa magnitud con sus compañeros: "Lo disfruté muchísimo; quizás con el correr del tiempo nos vamos a dar cuenta de lo que logramos. Esta vez lo disfruté más porque tuve más minutos. Lo exprimí al máximo todos los días con mis compañeros, jugando al truco y tomando mate. Esos momentos, más allá del fútbol, quedan para toda la vida".