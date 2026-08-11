Revelan que Messi recibió amenazas de atentados suicidas en dos partidos del Mundial 2026

Lionel Messi fue uno de los futbolistas que recibió amenazas durante el Mundial 2026 , según un informe policial al que accedieron medios internacionales. Los episodios ocurrieron en Dallas y Atlanta, donde las autoridades estadounidenses activaron distintos protocolos de seguridad ante mensajes que mencionaban directamente al capitán de la Selección argentina .

A casi un mes de la final de la Copa del Mundo, el documento reveló parte del trabajo realizado por el FBI y el Centro para la Cooperación Policial Internacional (IPCC) para detectar y desactivar posibles amenazas durante el torneo disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

Entre las alertas registradas, Messi aparece como el futbolista que concentró la mayor cantidad de amenazas . Dos de los episodios que lo tuvieron como objetivo se produjeron durante partidos de Argentina y fueron investigados por el dispositivo de seguridad montado alrededor de los estadios.

De acuerdo con los informes policiales citados por el diario español Información y el diario sensacionalista británico Daily Star, una de las situaciones más concretas se produjo en Dallas, antes del partido entre Argentina y Jordania. Un hombre llamó al aeropuerto de esa ciudad y aseguró que él y otras dos personas se dirigían hacia el estadio con "bombas caseras y un AR-15".

Según el reporte, el hombre manifestó que pretendían atacar a "policías y jugadores de los dos equipos" y realizó una "mención especial a Lionel Messi ". La amenaza fue incorporada a los reportes de seguridad que seguían las autoridades durante la competencia.

El segundo episodio ocurrió en Atlanta, durante el partido que Argentina disputó el 7 de julio ante Egipto. En esa oportunidad, un usuario de la red social X publicó: "Estoy a punto de entrar en el estadio de Atlanta y volar a Messi con cuatro bombas pegadas en mi cuerpo".

Tras esa alerta, especialistas en explosivos, agentes y perros especializados en detección de explosivos realizaron un registro del estadio. El operativo se produjo luego de que otro hombre llamara a la Policía y asegurara que había dejado "tres bombas" en distintos cubos de basura del recinto.

La portada del Daily Star.

Este tipo de amenazas y llamados suelen aparecer alrededor de acontecimientos masivos y de gran exposición pública, incluso cuando posteriormente se determina que son falsos. Su objetivo puede ser generar miedo, provocar evacuaciones o alterar el normal desarrollo de un evento. Por eso, aun cuando no exista evidencia de un ataque inminente, las autoridades deben investigar cada alerta y activar los protocolos correspondientes.

El operativo de seguridad que siguió las alertas

Durante el Mundial, el FBI coordinó junto con el IPCC un dispositivo internacional destinado a monitorear posibles amenazas terroristas, situaciones de violencia y otros incidentes que pudieran afectar al campeonato. En el operativo participaron agencias federales estadounidenses y representantes policiales de distintos países.

Los partes diarios elaborados durante la competencia incluyeron alertas relacionadas con futbolistas, familiares, hinchas y árbitros. En el caso de Messi, los documentos señalan que fue el jugador que recibió la mayor cantidad de amenazas dentro del seguimiento realizado por las autoridades.

El informe también menciona situaciones vinculadas con otras figuras del fútbol. Cristiano Ronaldo, que también fue objeto de acoso por parte de supuestos aficionados, aparece entre los nombres incluidos en los reportes.

El árbitro que recibió miles de amenazas

Uno de los episodios considerados más graves dentro de los informes involucró al árbitro francés François Letexier, quien dirigió el partido entre Argentina y Egipto. De acuerdo con la documentación citada por Información.es, el juez recibió "seis mil mensajes de amenazas en su WhatsApp personal".

Los reportes indican que la mayoría de esos mensajes procedían de Egipto. El episodio quedó registrado dentro del mismo dispositivo de seguimiento que permitió detectar las amenazas dirigidas contra Messi y otros protagonistas del Mundial.

La información conocida ahora permite dimensionar la magnitud del operativo de seguridad desplegado durante la Copa del Mundo. Aunque ninguna de las amenazas contra Messi derivó en un atentado, las autoridades debieron investigar cada alerta y tomar medidas preventivas ante mensajes que incluían referencias a explosivos y posibles ataques dentro de los estadios.