La decisión que tomó Lionel Messi tras el velatorio de su padre en Rosario

Tras despedir a su padre, el capitán argentino analiza sus próximos pasos mientras permanece acompañado por sus seres queridos en su ciudad natal.

El avión privado que trasladó al capitán argentino y a su familia regresó a Miami.

Lionel Messi tomó una decisión sobre su estadía en Rosario luego del velatorio y la inhumación de los restos de su padre, Jorge Messi. El avión privado en el que el capitán de la Selección argentina llegó desde Estados Unidos regresó a Miami sin pasajeros, un dato que indica que el futbolista permanecerá en el país al menos un día más.

Los restos de Jorge Messi fueron inhumados este domingo en el cementerio privado “El Prado” de Rosario, en una ceremonia íntima de la que participaron Lionel Messi, su familia, amigos y allegados. El padre del futbolista falleció a los 68 años durante la madrugada del sábado en un sanatorio de la ciudad santafesina, después de atravesar una prolongada enfermedad.

Messi había aterrizado el sábado alrededor de las 20:45 en el aeropuerto de Rosario a bordo de un avión privado procedente de Fort Lauderdale, Florida. El capitán argentino llegó acompañado por Antonela Roccuzzo y sus tres hijos para reunirse con su madre, Celia Cuccittini, sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol y el resto de sus seres queridos.

Lionel Messi llegó a Rosario este sábado en un vuelo privado, junto a su esposa y sus tres hijos. El avión de Messi volvió a Miami sin pasajeros Después de la ceremonia de despedida, el avión privado que había trasladado a Messi y a su familia emprendió el regreso hacia Miami, pero lo hizo sin pasajeros. El dato permite deducir que el futbolista no tiene previsto regresar de inmediato a Estados Unidos y que continuará en Rosario junto a sus familiares.

Por el momento no se conoce hasta cuándo permanecerá Messi en Argentina. Sin embargo, el hecho de que el avión haya partido nuevamente hacia Miami sin pasajeros constituye un indicio de que Messi se quedará al menos un día más en Rosario. El capitán argentino atraviesa así las horas posteriores a la muerte de su padre acompañado por sus seres queridos y lejos de su rutina habitual en Estados Unidos.