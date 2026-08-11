El jugador colgado en River que está en el container y rechazó ofertas de Racing, Independiente, México y la MLS

Un jugador de River que no es tenido en cuenta y forma parte de los apartados de Cantilo rechazó ofertas de los dos grandes de Avellaneda, de la MLS y México.

Uno de los borrados de River que está en el container, rechazó grandes ofertas.

River atraviesa semanas de máxima tensión y los malos resultados no son el único problema que debe afrontar Eduardo Coudet. Mientras el equipo intenta levantar cabeza dentro de la cancha, la dirigencia continúa trabajando en la salida de los futbolistas que fueron apartados del plantel. La mayoría ya encontró destino, pero Giuliano Galoppo todavía permanece en Núñez y su situación empieza a convertirse en un caso particular.

El mediocampista tuvo varias alternativas concretas para continuar su carrera, aunque hasta el momento decidió rechazarlas. La última propuesta que dejó pasar fue la del Atlanta United, equipo de la MLS dirigido por Gerardo Martino. River incluso había alcanzado un acuerdo con la institución estadounidense, pero Galoppo finalmente optó por no aceptar el ofrecimiento y esperar por una posibilidad que llegue desde Europa.

Giuliano Galoppo rechazó ofertas de Racing, Independiente, México y la MLS La decisión no fue la primera. Antes de la propuesta del fútbol estadounidense, Independiente y Racing habían intentado quedarse con el volante surgido de Banfield, pero ninguno logró convencerlo. De esta manera, Galoppo ya acumula cuatro ofertas atractivas que no llegaron a buen puerto, pese a que algunas de ellas le permitían volver rápidamente a tener continuidad.

Giuliano Galoppo rechazó ofertas de Racing, Independiente, México y la MLS. Fotobaires Desde el exterior también apareció una alternativa concreta. Atlas de México se interesó por el futbolista, que además cuenta con experiencia en el Brasileirao tras su paso por San Pablo. Sin embargo, nuevamente la negociación no prosperó y el mediocampista continúa a la espera de una oportunidad que considere acorde con sus pretensiones, especialmente con Europa como principal objetivo.