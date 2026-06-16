Con varios nombres pesados, River confirmó los 11 jugadores que no viajarán a la pretemporada en España

River informó que 11 futbolistas no viajarán a la pretemporada porque no serán tenidos en cuenta y hay figuras con futuro incierto.

Eduardo Coudet comenzará la pretemporada de River en Alicante con varias bajas y una reestructuración del plantel.

River ya puso en marcha la planificación para la segunda mitad de 2026. A través de un comunicado oficial, el club confirmó cuándo volverá a los entrenamientos el plantel profesional, detalló el viaje a España para realizar la pretemporada y aclaró la situación de varios futbolistas que podrían cambiar de rumbo en las próximas semanas.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet retomará los trabajos este miércoles 17 de junio y tres días después viajará rumbo a Alicante, donde llevará adelante la preparación para afrontar los desafíos del segundo semestre. Sin embargo, no todos los jugadores formarán parte de la delegación que cruzará el Atlántico.

Los 11 futbolistas que River bajó de la pretemporada Germán Pezzella fue intervenido con éxito y ya piensa en el regreso Germán Pezzella, campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, deberá buscarse club. Prensa River River informó que Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Alex Woiski, Maximiliano Salas y Giuliano Galoppo no viajarán a España y deberán presentarse a entrenar en Buenos Aires el 22 de junio. La decisión forma parte de la planificación deportiva diseñada por el cuerpo técnico y la dirigencia para reorganizar el plantel.

Además, dos jóvenes que aparecían como proyectos importantes tampoco integrarán la delegación. Ian Subiabre y Santiago Lencina se encuentran negociando sus respectivas salidas y en Núñez esperan resolver ambas operaciones durante los próximos días. A ellos podría sumarse algún otro movimiento, ya que el mercado recién comienza a tomar temperatura.

El comunicado oficial de River Plate El comunicado de River Otro caso a seguir es el de Kevin Castaño. El mediocampista colombiano está disputando el Mundial con su selección y se reincorporará una vez finalizada su participación. Una situación similar podría darse con Matías Galarza Fonda si finalmente no se ejecuta la opción de compra. En paralelo, River negocia la transferencia definitiva de Andrés Herrera al Columbus Crew, por lo que el lateral podría no regresar al club.