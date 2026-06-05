Limpieza en River: el ultimátum de Di Carlo a los "15 jugadores" que quiere que se vayan del club

Durante una reunión de Comisión Directiva realizada en el Monumental, el presidente millonario fue claro: los futbolistas que no acepten buscar una salida y pretendan cumplir sus contratos sin estar en los planes del entrenador serán apartados del grupo principal. Incluso, podrían entrenarse en doble o triple turno, separados del resto del plantel.

La intención de River es llegar a la pretemporada en Alicante con un grupo reducido y competitivo. Coudet pretende trabajar únicamente con los jugadores que considera fundamentales para afrontar la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Torneo Clausura, mientras la dirigencia busca concretar varias salidas antes del viaje a España.

Stefano Di Carlo con el plantel de River el día de la presentación de Coudet. Ahora se viene la depuración.

En paralelo, el director deportivo Pablo Longoria ya trabaja para encontrar destino a varios futbolistas. Entre los nombres que habrían sido notificados aparecen Paulo Díaz, Giuliano Galoppo y Maximiliano Salas, mientras que Lautaro Rivero también podría ser transferido si avanza alguna oferta importante.

La estrategia responde a una decisión económica y deportiva. River busca reducir una masa salarial elevada para destinar esos recursos a refuerzos de jerarquía, como ya ocurrió con la llegada de Nicolás Otamendi. La premisa es la misma que expuso Di Carlo semanas atrás: construir un plantel más corto, con alrededor de 20 jugadores de primer nivel, para intentar competir de igual a igual con los grandes equipos de Brasil y Europa.

Qué función cumple hoy Leonardo Ponzio en River

leo ponzio Leonardo Ponzio ya no forma parte de la secretaría técnica de River. Facebook Leo Ponzio

Además de referirse a la reestructuración del plantel, Stefano Di Carlo aclaró cuál es la actualidad de Leonardo Ponzio dentro del club. El histórico ex capitán dejó de integrar la secretaría técnica del plantel profesional y actualmente desarrolla tareas en el área de Formativas, donde cumple un rol de enlace entre las divisiones inferiores y la Primera División.