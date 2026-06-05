Sonríe Scaloni: el notición que recibió la Selección argentina a una semana del arranque del Mundial

A siete días del inicio de la Copa del Mundo, el DT de la Selección argentina recibió una gran noticia por parte de una de sus máximas figuras.

Faltan 13 días para que la Selección argentina haga su debut en el Mundial 2026 frente a Argelia el martes 16 de junio a las 22:00 (hora de Argentina) en Kansas City. Previo al choque frente a los africanos, los dirigidos por Lionel Scaloni jugarán dos amistosos frente a Honduras e Islandia para llegar con ritmo y de la mejor manera a la cita mundialista.

De cara al encuentro frente a los hondureños, el DT sabe que no contará con el capitán y figura de la Albiceleste, Lionel Messi. Esto se debe a que la Pulga se sigue recuperando de la lesión sufrida en la victoria del Inter Miami sobre Philadelphia y para que llegue en óptimas condiciones a la cita máxima del fútbol mundial, prefieren preservarlo.

A pesar de que Leo no jugará este sábado en Texas, en la práctica de fútbol del jueves trajo muy buenas noticias para todos los argentinos: hizo un trabajo de fútbol reducido con sus compañeros. Es la primera vez desde que está en Kansas City que el 10 se mueve junto al grupo y intensifica sus movimientos en un ejercicio colectivo.

Messi Lionel Messi participó de la práctica de fútbol del jueves y trajo alivio a todo Argentina. NA Lionel Messi participó de la práctica de fútbol

"La entrada en calor tuvo sus dos partes: la primera en el gimnasio trabajando tren superior y tren inferior y la segunda en cancha, con varios rondos. Pasado el bloque inicial, Lionel Scaloni, diagramó tres labores futbolísticas enfocadas en recuperación post pérdida, circulación continua de balón, presión y finalización del ataque", indica el parte de la AFA. Y es que en uno de esos bloques de fútbol se sumó el astro rosarino para tirar un poco de magia.