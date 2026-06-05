Boca le ofreció formalmente el cargo de DT a Rodolfo Arruabarrena: cuál sería su respuesta

Boca Juniors comenzó a definir el rumbo de su proyecto deportivo y ya tiene un nombre en la mira para ocupar el banco de suplentes. Tras las eliminaciones en octavos del Torneo Apertura y en fase de grupos de la Copa Libertadores, y luego de la salida de Claudio Ubeda , a quien no se le renovó el contrato, Juan Román Riquelme avanzó en la búsqueda de un entrenador que reúna experiencia, conocimiento del club y respaldo interno.

Después de varios días de análisis y reuniones, el presidente xeneize se inclinó por una alternativa con pasado en la institución y una fuerte identificación con los colores azul y oro, de quien fue compañero en Boca y Villarreal como jugador.

Según pudo saber MDZ , Boca le presentó una propuesta formal a Rodolfo Arruabarrena para que se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo y tenga su segundo ciclo al frente del club. Y durante el fin de semana llegaría la respuesta del exdefensor.

Riquelme considera que Arruabarrena reúne consenso por su historia en el club, su experiencia previa como entrenador de Boca y su conocimiento de las exigencias que implica el cargo.

En el club existe optimismo respecto de la posibilidad de alcanzar un acuerdo. Si bien todavía restan definir algunos aspectos vinculados a las condiciones de su llegada, todo indica que Arruabarrena ve con buenos ojos la oportunidad de regresar a la institución tras 10 años, en los que dirigió a equipos de Medio Oriente.

La experiencia del Vasco

La elección de Arruabarrena no pasa únicamente por su pasado como futbolista y entrenador de Boca. Formado en La Candela, el Vasco jugó en el club durante gran parte de la década de 1990 y fue parte del plantel que conquistó la Copa Libertadores en 2000. Además, dejó un balance positivo durante su etapa como director técnico entre 2014 y 2016.

Arruabarrena marcó los dos goles en el juego de ida ante Palmeiras. Rodolfo Arruabarrena, un nombre fuertemente ligado a Boca Juniors.

Sin embargo, también existen interrogantes en torno a su posible regreso. Desde su salida de Boca hace ya 10 años no volvió a dirigir en el fútbol argentino ni en equipos de primer nivel de Sudamérica. Su recorrido incluyó pasos por Al Wasl y Shabab Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos, la selección de ese país, Al-Rayyan de Qatar, Pyramids de Egipto y Al-Taawoun de Arabia Saudita, su última experiencia en los bancos.

Los números que dejó en su primer ciclo

Más allá de las dudas que puedan existir sobre su actualidad, los antecedentes de Arruabarrena en Boca son favorables. Durante su ciclo dirigió 75 partidos, con un saldo de 47 victorias, 13 empates y 15 derrotas.

Además, conquistó el Campeonato de Primera División y la Copa Argentina en 2015. También alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana 2014 y tuvo una destacada campaña en la Copa Libertadores 2015, donde Boca superó la fase de grupos con puntaje ideal antes de quedar eliminado en los octavos de final frente a River, en una serie marcada por el episodio del gas pimienta que provocó la suspensión del encuentro en la Bombonera.