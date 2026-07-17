Quién es Leonel Flores, el jugador que sorprendió a Arruabarrena y la rompió en su debut en Boca

Leonel Flores tuvo su estreno en Primera con un tanto ante Sarmiento por Copa Argentina. Meses atrás había sido elogiado públicamente por Paredes.

Leonel Flores vivió una noche inolvidable. El delantero de 19 años debutó oficialmente en la Primera de Boca y lo hizo de la mejor manera: convirtió un gol en la victoria y clasificación frente a Sarmiento por la Copa Argentina. Su nombre ya había empezado a sonar con fuerza meses atrás, cuando Leandro Paredes lo mencionó como una de las grandes promesas del club:"Hay un chico en la Reserva que se llama Leo Flores, que también es muy bueno", había asegurado el campeón del mundo durante una transmisión junto a Davo Xeneize y Gastón Edul.

La historia de Leonel Flores, el jugador que sorprendió a Arruabarrena y la rompió en su debut en Boca Nacido el 6 de febrero de 2007 en Beccar, Flores llegó a Boca en 2014, con apenas siete años. Su historia de esfuerzo se hizo conocida en 2021, cuando contó que se levantaba todos los días a las 5.30 de la mañana para entrenarse en Boca Predio: "Mi familia hace un esfuerzo enorme para que pueda venir. Cuando me pongo la camiseta de Boca siento que tengo que dar el doble", relató en aquel entonces.

Tras una década en las Inferiores, firmó su primer contrato profesional luego de consolidarse como una de las figuras de la Reserva. En 2025 brilló bajo la conducción de Mariano Herrón, marcó ocho goles en el Torneo Proyección Apertura y fue uno de los máximos artilleros del equipo. Más tarde resultó decisivo en la conquista del Clausura, con un tanto en cuartos de final frente a Lanús, otro en la final contra Gimnasia de La Plata y su penal convertido en la definición del título.

Leonel Flores celebra su primer gol con la camiseta de Boca. @BocaJrsOficial Aunque ya había integrado convocatorias durante el ciclo de Claudio Úbeda, nunca había tenido la posibilidad de ingresar. Su estreno quedó reservado para Rodolfo Arruabarrena, quien le dio la confianza desde el arranque tras haberlo probado en la pretemporada. Compartió el ataque con Miguel Merentiel y respondió de inmediato: en la primera oportunidad clara que tuvo en el segundo tiempo definió cruzado para marcar el 2-0 parcial.